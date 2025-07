Criador de The Chosen fala sobre potencial da série alcançar quem não acredita em religião

Ainda inédita na TV brasileira, a quinta temporada de The Chosen estreia neste domingo (13) no catálogo do Prime Video. A série, que se tornou fenômeno global nos últimos anos, segue a trajetória de Jesus Cristo e tem atraído um público diverso, incluindo não religiosos.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, o criador e diretor da série, Dallas Jenkins, afirmou que o diferencial da obra está na forma como os personagens são apresentados. “A série tem alcançado diferentes públicos, inclusive os não religiosos, por causa da humanidade que retratamos”, disse.

Um dos destaques da nova temporada é a representação da última ceia. “É um dos momentos mais importantes da história, então era essencial incluí-lo”, explicou o diretor. “Nossa abordagem faz com que pareça um programa de TV normal, e não um sermão”, pontuou.

Segundo Jenkins, a recepção calorosa se deve também ao trabalho dos atores. “Sempre digo aos atores que buscamos humanidade, realismo, intimidade e emoção, sem parecer uma atuação forçada”, relatou. Para ele, a conexão é essencial para transmitir os sentimentos entre os personagens e o público.

The Chosen teve início como um projeto independente, financiado por espectadores. Hoje, conta com um acordo de exibição exclusiva com a Amazon. “Ainda somos financiados pelos espectadores”, disse Jenkins. “Temos mais recursos agora, porque o público entende que a história está crescendo.”

O criador da série afirmou que acredita que The Chosen oferece uma mensagem para o contexto atual. “Vivemos em um mundo muito dividido. Se não entendemos ou discordamos de alguém, muitas vezes o rejeitamos. [...] Só houve um ser humano que não era falho: Jesus”, concluiu.