Cantora Sol, sucesso dos anos 80, morre aos 59 anos em São Paulo

A cantora Sol, sucesso da década de 1980, morreu aos 59 anos, em São Paulo. A artista foi encontrada morta no sábado (12), conforme revelou a amiga Vitória Cury, filha do apresentador Bolinha, para revista Quem. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Conhecida por participar do "Programa Silvio Santos" e "Clube do Bolinha", Sol enfrentava dificuldades financeiras desde 2016 e estava morando sozinha na região do Campo Limpo, Zona Sul da capital paulista.

"Ela foi encontrada sem vida por um casal de amigos por volta do meio-dia. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal. Aguardamos a liberação para domingo", detalhou Vitória Cury.

Após a confirmação do óbito, os amigos estão pedindo ajuda financeira para os gastos do velório e do sepultamento. "Ela merece uma despedida digna", destacou a amiga.

Quem era a cantora Sol?

Sandra do Valle Reis era conhecida como Sol no meio artístico. Sua carreira teve início na infância, aos sete anos, tendo estudado balé, piano clássico, canto lírico e acordeão, segundo o Metrópoles.

Formada em Direito, logo atuou como modelo e cantora, vindo a se tornar conhecida nacionalmente após participar de programas da televisão brasileira.

Nesse período, passou a rivalizar com a cantora Gretchen quando as duas foram comparadas pelo mesmo estilo sensual.

Dentre suas músicas mais conhecidas, estão: Meu Gatinho, Sonho Colorido e Professor de Amor.

O disco “Sol – Lambada Sabor Tropical” foi lançado em 1989 e chegou a realizar shows no Japão pelo seu sucesso.