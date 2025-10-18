'Caldeirão com Mion' faz homenagem a Arlindo Cruz

O programa "Caldeirão com Mion" deste sábado (18) prestará homenagem ao cantor Arlindo Cruz em uma roda de samba com um time de peso.

O apresentador Marcos Mion reuniu vários artistas para reverenciar Arlindo, entre eles Arlindinho, filho do sambista, que faleceu em agosto deste ano. Na roda de samba, Arlindinho será o mestre da vez, homenageando seu pai.

Artistas como Diogo Nogueira, Sombrinha, Feyjão, Gabrielzinho do Irajá e Thaís Macedo estarão presentes na homenagem.

Mion relatou ter se emocionado ao conhecer mais profundamente a história e a família do artista:

Eu conhecia muito da obra do Arlindo, mas para um programa desses a gente tem que fazer um mergulho. Receber a família dele aqui, além de todos esses músicos, foi muito emocionante Marcos Mion Apresentador

Legenda: Familia cruz na homenagem

Em material divulgado pela Globo, Mion afirmou ter sido gratificante prestar essa homenagem ao artista, ressaltando a importância de Arlindo Cruz, suas poesias e a generosidade como ser humano que o mestre do samba era.

Participam também do programa a viúva de Arlindo, Babi, e a filha dele, Flora Cruz, além dos atores Douglas Silva, Erika Januza, Carla Cristina Cardoso, Viviane Araújo, Juliana Alves, Tatiana Tibúrcio, Gi Fernandes e Quitéria Chagas.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.