Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ana Paula vai protagonizar mais um Sincerão no BBB 26? Veja o que esperar da dinâmica

A sister virou o eixo central da casa, que vive seu melhor momento em termos de entretenimento.

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Zoeira
Ana Paula deitada na área do castigo do Monstro.
Legenda: Na casa só se fala de uma pessoa: Ana Paula Renault.
Foto: Reprodução / Globoplay.

Mais uma semana de Big Brother Brasil (BBB 26), e a casa mais vigiada do país segue entregando exatamente aquilo que o público espera do reality: entretenimento

As ações quase sempre controversas dos participantes, alvos preferenciais dos vereditos dos telespectadores, hoje se concentra em uma figura específica: Ana Paula Renault.

Vivendo maus bocados no Monstro, consequência direta de uma indicação de sua rival Sarah Andrade, Ana Paula se tornou o assunto preferencial de praticamente todos os grupos da casa. 

Personagem essencial nessa engrenagem disfuncional de erros e acertos, ela sustenta um papel em que a única análise válida é a de quem assiste e defende X ou Y com unhas e dentes. Com ela, não seria diferente.

Veja também

teaser image
Zoeira

Babu Santana oficializa aliança com Ana Paula no BBB 26

teaser image
Zoeira

Jordana derruba dominó de Ana Paula durante rodada do Castigo do Monstro

teaser image
Zoeira

No BBB 26, Chaiany e Gabi se entendem e sister garante: 'Não me manipularam'

Ana Paula depois de concluir uma etapa do castigo do Monstro.
Legenda: Tem quem questione onde o jogo de Ana Paula pode agradar, e causar um certo cansaço posteriormente.
Foto: Reprodução / Globoplay.

Indicação de ex-aliada

Com um jogo já consolidado, movido principalmente a frases de efeito e alfinetadas bem calculadas, Ana Paula deve estar relativamente tranquila mesmo estando na berlinda por indicação da líder Maxiane, ex-aliada e agora inimiga declarada.

Até certo ponto do jogo, essa rivalidade existia mais na cabeça de Maxiane do que no discurso. Nunca havia sido verbalizada com todas as letras, ao menos até a indicação do último domingo (1).

Os dias de ensaio, ao que tudo indica, valeram a pena. Com a indicação sustentada, a expectativa agora gira em torno do embate direto entre as duas na dinâmica desta noite.

Mas, como todo fragmento temporal no BBB é instável, outros fatores entram no jogo. Leandro, o mais votado da casa, caiu no Paredão pela segunda semana consecutiva, para seu espanto, não do público.

Participantes na sala.
Legenda: Maxiane e Sarah bancaram foram para o embate com a jornalista. Uma indicou pro Paredão, já outra deu o castigo do Monstro.
Foto: Reprodução / Globoplay.

Com uma base de fãs aguerrida, Boneco acaba ficando em segundo plano neste momento. Brígido, segundo as últimas sondagens, aparece como o mais cotado para deixar o programa na terça-feira (3).

Tendo prometido diversos embates com Ana Paula, o brother acabou engolido por tramas ainda mais sórdidas dentro do próprio grupo, formado basicamente por todos aqueles que têm algo contra Ana. 

Nesse cenário, Jonas Sulzbach acabou se sobressaindo, escapou da eliminação e ainda cravou, em dose dupla, barracos com Juliano Floss e com a própria jornalista.

Resta agora aguardar que os deuses do entretenimento sigam agindo a nosso favor e entreguem mais uma noite memorável. Afinal, já temos garantida ao menos mais uma semana com promessas reais de confusão.

Assuntos Relacionados
Ana Paula deitada na área do castigo do Monstro.
Zoeira

Ana Paula vai protagonizar mais um Sincerão no BBB 26? Veja o que esperar da dinâmica

A sister virou o eixo central da casa, que vive seu melhor momento em termos de entretenimento.

Lucas Monteiro
Há 36 minutos
Imagem da Ana Paula, do BBB 26.
Zoeira

Resultado da enquete mostra público favorável à atitude de Ana Paula no BBB 26

Sister colocou a casa no "Tá com Nada" na manhã desta segunda (2).

Redação
Há 1 hora
Imagem de Ana Paula e Babu Santana, no BBB 26.
Zoeira

Babu Santana oficializa aliança com Ana Paula no BBB 26

Como "estratégia de jogo", brother já informou que irá cozinhar apenas para aliados.

Redação
Há 2 horas
Imagem de Shawn Mendes, flagrado desembarcando no Rio de Janeiro.
Zoeira

Shawn Mendes retorna ao Brasil e desembarca no Rio

Cantor chegou à capital fluminense nesta segunda-feira (2).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Theo, Mocita e Tarcísio Filho em selfie no carro.
Zoeira

Nora de Glória Menezes celebra filho trans e destaca importância do acolhimento familiar

Ao comemorar os 23 anos de Theo, Mocita Fagundes compartilha reflexão sobre maternidade, respeito e amor incondicional.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Chaiany e Gabriela conversando na cozinha do BBB 26
Zoeira

No BBB 26, Chaiany e Gabi se entendem e sister garante: 'Não me manipularam'

As sisters vieram das Casas de Vidro e ficaram amigas na dinâmica do Quarto Branco.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Ana Paula Renault e seu pai, Gerardo Renault
Zoeira

Quem é o pai da Ana Paula Renault? Família de participante do BBB tem trajetória política

Gerardo Renault tem 96 anos e ainda está ativo na vida pública.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa com cabelos longos e castanhos, vestindo um vestido azul vibrante, apoiada sobre uma superfície clara. Ela usa vários acessórios prateados, incluindo colares, pulseiras e anéis. O ambiente ao fundo é interno, com iluminação suave e luzes de camarim desfocadas.
Zoeira

Mara Maravilha é internada em UTI de hospital em São Paulo

Motivo da internação não foi confirmado pela equipe de Mara.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa usando terno preto com camisa branca, segurando um troféu do Grammy enquanto fala ao microfone, sobre um palco iluminado em tons quentes.
Zoeira

Bad Bunny é ovacionado ao criticar agência de imigração dos EUA no Grammy

Artista usou discurso para defender imigrantes e pedir que o ódio seja combatido com amor.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
foto de Ana Paula do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 no 'Tá Com Nada': Você concorda com a atitude de Ana Paula? Vote na enquete

A sister não realizou o Raio-X e levou uma punição gravíssima.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Em edições do BBB 16 ao 19, participantes também foram afetados pelo 'Tá com Nada'.
Zoeira

O que é o 'Tá Com Nada' do BBB 26? Entenda a dinâmica e as punições

Medida está em vigor no reality e afeta diretamente alimentação de confinados.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Jordana derrubou peças de dominó enquanto Ana Paula estava realizando dinâmica.
Zoeira

Jordana derruba dominó de Ana Paula durante rodada do Castigo do Monstro

Brothers foram orientados a não invadirem a área do Castigo do Monstro.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Ana Paula Renault conversa com sister em quarto do BBB.
Zoeira

Ana Paula não faz Raio-X de propósito e BBB 26 entra no 'Tá com Nada': 'Não sou obrigada'

A sister retirou seus chinelos da fila para o confessionário.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa reclinada em uma espreguiçadeira ao ar livre, usando boné preto e segurando um travesseiro estampado em tons de azul, com gramado verde ao fundo e o logotipo do programa “BBB” no canto superior direito da imagem.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial mostra brother eliminado com mais de 50%

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (3).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Montagem com os três emparedados da semana do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Ana Paula, Brigido ou Leandro? Quem deve sair do reality?

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (3).

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Três agentes da Polícia Federal, usando coletes táticos com a bandeira do Brasil, conversam em área interna que aparenta ser um aeroporto, com painéis de informação de voos ao fundo e equipamentos eletrônicos ao lado.
Zoeira

PF proíbe gravações da série "Aeroporto: Área Restrita" em Fortaleza e outras cidades

Segundo a instituição, as filmagens comprometem a intimidade e a presunção de inocência dos passageiros abordados.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Ana Paula desabafou sobre Sarah em conversa com a Milena.
Zoeira

Ana Paula critica Sarah no BBB 26 e diz que quer deixá-la sem enredo

Em conversa com Milena, sister comenta estratégia após castigo do Monstro.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Seu Boinha aparece em vários vídeos do filho, o influenciador Francisco Garcia.
Zoeira

Estado de Seu Boinha piora na UTI e família enfrenta momento delicado

Pai do influenciador Francisco Garcia segue em estado grave após AVC, febre e falta de resposta neurológica.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Adm de Jonas foi criticado após deboche com Juliano Floss.
Zoeira

Perfil de Jonas nas redes ironiza Juliano Floss após briga no BBB 26 e vira alvo de críticas

Post com piada sobre visto americano repercutiu mal e internautas acusam perfil de imaturidade.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Mileide Mihaile levou literatura e consciência ambiental à Sapucaí.
Zoeira

Mileide Mihaile usa fantasia reciclada com páginas de livros

Rainha de bateria da Unidos da Tijuca apostou em look reciclado para homenagear Carolina Maria de Jesus na Sapucaí.

Redação
01 de Fevereiro de 2026