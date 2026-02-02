Ana Paula vai protagonizar mais um Sincerão no BBB 26? Veja o que esperar da dinâmica

Mais uma semana de Big Brother Brasil (BBB 26), e a casa mais vigiada do país segue entregando exatamente aquilo que o público espera do reality: entretenimento.

As ações quase sempre controversas dos participantes, alvos preferenciais dos vereditos dos telespectadores, hoje se concentra em uma figura específica: Ana Paula Renault.

Vivendo maus bocados no Monstro, consequência direta de uma indicação de sua rival Sarah Andrade, Ana Paula se tornou o assunto preferencial de praticamente todos os grupos da casa.

Personagem essencial nessa engrenagem disfuncional de erros e acertos, ela sustenta um papel em que a única análise válida é a de quem assiste e defende X ou Y com unhas e dentes. Com ela, não seria diferente.

Legenda: Tem quem questione onde o jogo de Ana Paula pode agradar, e causar um certo cansaço posteriormente. Foto: Reprodução / Globoplay.

Indicação de ex-aliada

Com um jogo já consolidado, movido principalmente a frases de efeito e alfinetadas bem calculadas, Ana Paula deve estar relativamente tranquila mesmo estando na berlinda por indicação da líder Maxiane, ex-aliada e agora inimiga declarada.

Até certo ponto do jogo, essa rivalidade existia mais na cabeça de Maxiane do que no discurso. Nunca havia sido verbalizada com todas as letras, ao menos até a indicação do último domingo (1).

Os dias de ensaio, ao que tudo indica, valeram a pena. Com a indicação sustentada, a expectativa agora gira em torno do embate direto entre as duas na dinâmica desta noite.

Mas, como todo fragmento temporal no BBB é instável, outros fatores entram no jogo. Leandro, o mais votado da casa, caiu no Paredão pela segunda semana consecutiva, para seu espanto, não do público.

Legenda: Maxiane e Sarah bancaram foram para o embate com a jornalista. Uma indicou pro Paredão, já outra deu o castigo do Monstro. Foto: Reprodução / Globoplay.

Com uma base de fãs aguerrida, Boneco acaba ficando em segundo plano neste momento. Brígido, segundo as últimas sondagens, aparece como o mais cotado para deixar o programa na terça-feira (3).

Tendo prometido diversos embates com Ana Paula, o brother acabou engolido por tramas ainda mais sórdidas dentro do próprio grupo, formado basicamente por todos aqueles que têm algo contra Ana.

Nesse cenário, Jonas Sulzbach acabou se sobressaindo, escapou da eliminação e ainda cravou, em dose dupla, barracos com Juliano Floss e com a própria jornalista.

Resta agora aguardar que os deuses do entretenimento sigam agindo a nosso favor e entreguem mais uma noite memorável. Afinal, já temos garantida ao menos mais uma semana com promessas reais de confusão.