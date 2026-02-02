No BBB 26, Chaiany e Gabi se entendem e sister garante: 'Não me manipularam'

Depois de um fim de semana de desentendimentos, Chaiany e Gabriela decidiram conversar sobre a relação na tarde desta segunda-feira (2) e trocaram declarações no Big Brother Brasil 26. "Nossa amizade vai além de jogo", disse a paulista. "Rotas distintas, mas a gratidão e a lealdade são as mesmas", garantiu a goiana.

As duas "pipocas" se aproximaram durante a dinâmica do Quarto Branco e entraram na casa com um laço de amizade bem estabelecido. No entanto, com afinidades diferentes, elas se aproximaram de grupos opostos e passaram a atritar por causa disso.

Gabriela tem se queixado das "patadas" que recebe de Chaiany e acredita que a amiga esteja sendo manipulada pelo grupo composto por Ana Paula, Milena, Babu, Juliano e Leandro. Já a desempregada desabafou que se sente sufocada pela vendedora ambulante e chegou a dar um basta na amizade nesse domingo (1º): "Chega, vai endoidar outro".

'Ninguém me manipulou'

Durante a conversa desta segunda-feira, Chaiany pontuou para Gabriela que não é manipulada pelos aliados. "Ninguém me manipulou. Me respeitaram. Me amaram do jeito que eu sou, mesmo eu chegando aqui metendo o louco. Falaram: 'Estou com você e não interessa'. Amor de pular na bala mesmo", comentou a goiana.

A paulista admitiu que temeu que a amiga estivesse tomando decisões pela cabeça dos outros. "'Será que estão comendo a mente dela?' Eu ficava agoniada", confidenciou.

Elas, depois, concordaram que a amizade que construíram se sobrepõe ao jogo e que continuarão se amando mesmo em caminhos opostos. "Eu te amo desse jeitão, doida, que fala o que pensa. [...] Estou aqui para o que você precisar. A gente respeitando uma a outra", disse Gabi. "Eu te amo demais para dar um tempo", declarou Chay.

O momento emocionou Solange Couto, que cozinhava enquanto ouvia a conversa: "Que bonito".