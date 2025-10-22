‘A Vizinha Perfeita’: conheça verdadeira história por trás da série e personagens

Estreia recente da plataforma Netflix, a série ‘A Vizinha Perfeita’ tem conquistado o público e se tornou uma das produções mais assistidas do serviço de streaming por assinatura.

“Imagens de câmeras policiais revelam como uma antiga briga de vizinhos acabou em morte nesta obra sobre medo, preconceito e a lei de legítima defesa nos EUA”, revela a sinopse apresentada pela plataforma.

O documentário, lançado em festivais em janeiro e chegou ao Brasil na última semana, aborda o caso do assassinato de Ajike "AJ" Owens, uma mulher negra que morava em Ocala, na Flórida, e era mãe de quatro filhos.

A produção é composta, quase integralmente, por imagens das câmeras corporais utilizadas por policiais e áudios que foram obtidos das chamadas para o serviço de emergência dos EUA.

A diretora vencedora do Emmy, Geeta Gandbhir, responsável pelo documentário, contou à Netflix que a obra é um projeto profundamente pessoal, criado para transformar o luto em propósito e honrar o legado duradouro de Ajike Owens e sua família.

“Minha equipe na Message Pictures, juntamente com nossos incríveis parceiros da SO'B Productions e da Park Pictures, estamos entusiasmados com a disponibilidade do filme na Netflix, oferecendo ao público do mundo todo a chance de vivenciar esta história urgente e poderosa”, contou ainda a diretora.

Veja também Zoeira Capitão Hunter ensinou menor a apagar mensagens, aponta investigação Zoeira Com novo título, 'Dan Da Dan' chega ao HBO Max; veja detalhes do anime Zoeira 'Rainha da Sucata' substitui 'A Viagem' no Vale a Pena Ver de Novo; veja detalhes

HISTÓRIA REAL

A morte de Aj Owens veio após uma briga entre vizinhas, em 2023. Uma idosa de 60 anos, identificada como Susan Lorincz, agrediu um dos filhos da vítima. O histórico da agressora era conhecido por outros vizinhos.

Ao tomar conhecimento da violência sofrida pelo filho, Aj Owens foi tirar satisfação, mas acabou morta após disparo de arma de fogo de Susan. A vítima morreu na hora.

A defesa de Susan chegou a alegar que ela agiu em legítima defesa, o que foi negado, pois a polícia já teria sido acionada e a porta da residência estaria trancada.

"The Perfect Neighbor", título original, estreou mundialmente no Festival de Cinema de Sundance de 2025, onde recebeu o Prêmio de Direção: Documentário dos EUA.

Foi exibido no Festival de Cinema SXSW, no CPH:DOX, no Festival de Cinema de Miami, no Festival de Documentários Full Frame, onde recebeu um Prêmio Especial do Júri, e no Sheffield DocFest. Será exibido no Festival de Cinema de Nova York neste outono.