Com novo título, 'Dan Da Dan' chega ao HBO Max; veja detalhes do anime

Nome inusitado chamou a atenção dos fãs da trama

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:04)
Zoeira
foto mostra cena de anime Dan da Dan.
Legenda: Em Dan Da Dan, Momo Ayase e Ken Takakura embarcam em aventuras sobrenaturais.
Foto: Divulgação.

A primeira temporada da série de sucesso "Dan Da Dan" chegou ao HBO Max. A trama, já disponibilizada no catálogo da Netflix, chamou a atenção dos fãs ao ser divulgada pela Max com um novo título inusitado: "É Assim que um Amor Começa".

Ao contrário dos outros streamings, que mantiveram o nome original da obra de Yukinobu Tatsu, a HBO apostou na novidade para tentar atrair um novo público.

No entanto, se o usuário buscar o título "Dan Da Dan" no streaming, é possível localizar o anime. Ao dar play em um episódio, o título original também aparece na barra de transmissão.

Fãs apontaram que a alteração do nome pela plataforma de streaming tem um motivo: trata-se do nome do primeiro episódio da temporada, seguindo um padrão a outros animes do catálogo como "My Hero Academia" e "Death Note".

Embora esteja disponível apenas a primeira temporada na HBO Max, os fãs podem acompanhar as duas temporadas completas de Dan Da Dan na Netflix e na Crunchyroll.

A terceira temporada já foi confirmada e deve chegar ao catálogo dos streamings em 2026.

O que é a história de Dan da Dan?

Em Dan Da Dan, dois adolescentes, Momo Ayase e Ken Takakura, são desafiados por criaturas como alienígenas e fantasmas. Eles embarcam em aventuras sobrenaturais que colocam em prova suas crenças.

No anime, Momo é uma jovem que foi criada por uma família de médiums e seu amigo, Okarun, acredita em ocultismo. Juntos, eles investigam eventos cheios de mistério e desafiam suas doutrinas.

