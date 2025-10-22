Com novo título, 'Dan Da Dan' chega ao HBO Max; veja detalhes do anime
Nome inusitado chamou a atenção dos fãs da trama
A primeira temporada da série de sucesso "Dan Da Dan" chegou ao HBO Max. A trama, já disponibilizada no catálogo da Netflix, chamou a atenção dos fãs ao ser divulgada pela Max com um novo título inusitado: "É Assim que um Amor Começa".
Ao contrário dos outros streamings, que mantiveram o nome original da obra de Yukinobu Tatsu, a HBO apostou na novidade para tentar atrair um novo público.
No entanto, se o usuário buscar o título "Dan Da Dan" no streaming, é possível localizar o anime. Ao dar play em um episódio, o título original também aparece na barra de transmissão.
Fãs apontaram que a alteração do nome pela plataforma de streaming tem um motivo: trata-se do nome do primeiro episódio da temporada, seguindo um padrão a outros animes do catálogo como "My Hero Academia" e "Death Note".
Embora esteja disponível apenas a primeira temporada na HBO Max, os fãs podem acompanhar as duas temporadas completas de Dan Da Dan na Netflix e na Crunchyroll.
A terceira temporada já foi confirmada e deve chegar ao catálogo dos streamings em 2026.
O que é a história de Dan da Dan?
Em Dan Da Dan, dois adolescentes, Momo Ayase e Ken Takakura, são desafiados por criaturas como alienígenas e fantasmas. Eles embarcam em aventuras sobrenaturais que colocam em prova suas crenças.
No anime, Momo é uma jovem que foi criada por uma família de médiums e seu amigo, Okarun, acredita em ocultismo. Juntos, eles investigam eventos cheios de mistério e desafiam suas doutrinas.