CAPTEI: Amigas em modo on celebra Carine Moreira em clima effortless chic

Mariana Lobo comandou o encontro em homenagem à uma das decoradoras mais querida do circuito

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Terça-feira, 3. Agenda social em modo on. Mariana Lobo capitaneou, com grupo afinado de amigas, para celebrar o aniversário de Carine Moreira, designer-decoradora queridinha das festas mais hypadas da cidade.

Legenda: Germana Frota, Juliana Roma, Cybele Campos, Lorena Pinheiro, Mariana Lobo e Lia Gondim
Foto: LC Moreira

O QG foi o piso superior do Villa Borghese, endereço certo para almoços que viram assunto.

Lucas Eduardo (Ruivim) deu o tom musical, sertanejo na veia, hit atrás de hit — trilha afetiva da aniversariante.

Legenda: Lucas Eduardo
Foto: LC Moreira

Missielma e equipe, braços direitos de Carine, assinaram a ambientação do espaço.

Legenda: Decor
Foto: LC Moreira

Legenda: Decor das mesas
Foto: LC Moreira

Legenda: Decor dos doces em peça de Pedra Sabão
Foto: LC Moreira

Resultado: tarde chic, sem esforço, e foto obrigatória no feed da sociedade.

Legenda: Carine Moreira e convidadas
Foto: LC Moreira

Vem ver! LC Moreira fez os cliques:

Legenda: Carine Moreira e Adriana Praxedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Geissa Cavalcante, Roberta Rosalba e Virginia Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Edinice Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes, Roberta Quaranta e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim, Carine Moreira e Ana Cristina Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Germana Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pinheiro e Mariana Lobo
Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Lilian Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Roberta Rosalba
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Edinice Bezerra e Pauliani Plutarco
Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele Campos e Juliana Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele Campos e Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Geíssa Cavalcante, Roberta Rosalba, Carine Moreira, Virginia Cabral e Roberta Quaranta
Foto: LC Moreira

 

 

 

 