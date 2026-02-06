CAPTEI: Amigas em modo on celebra Carine Moreira em clima effortless chic

Terça-feira, 3. Agenda social em modo on. Mariana Lobo capitaneou, com grupo afinado de amigas, para celebrar o aniversário de Carine Moreira, designer-decoradora queridinha das festas mais hypadas da cidade.

Legenda: Germana Frota, Juliana Roma, Cybele Campos, Lorena Pinheiro, Mariana Lobo e Lia Gondim Foto: LC Moreira

O QG foi o piso superior do Villa Borghese, endereço certo para almoços que viram assunto.

Lucas Eduardo (Ruivim) deu o tom musical, sertanejo na veia, hit atrás de hit — trilha afetiva da aniversariante.

Legenda: Lucas Eduardo Foto: LC Moreira

Missielma e equipe, braços direitos de Carine, assinaram a ambientação do espaço.

Legenda: Decor Foto: LC Moreira

Legenda: Decor das mesas Foto: LC Moreira

Legenda: Decor dos doces em peça de Pedra Sabão Foto: LC Moreira

Resultado: tarde chic, sem esforço, e foto obrigatória no feed da sociedade.

Legenda: Carine Moreira e convidadas Foto: LC Moreira

Vem ver! LC Moreira fez os cliques:

Legenda: Carine Moreira e Adriana Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Geissa Cavalcante, Roberta Rosalba e Virginia Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Edinice Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes, Roberta Quaranta e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim, Carine Moreira e Ana Cristina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pinheiro e Mariana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Roberta Rosalba Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Edinice Bezerra e Pauliani Plutarco Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele Campos e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele Campos e Carine Moreira Foto: LC Moreira