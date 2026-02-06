CAPTEI: Amigas em modo on celebra Carine Moreira em clima effortless chic

Terça-feira, 3. Agenda social em modo on. Mariana Lobo capitaneou, com grupo afinado de amigas, para celebrar o aniversário de Carine Moreira, designer-decoradora queridinha das festas maishypadas da cidade.
O QG foi o piso superior do Villa Borghese, endereço certo para almoços que viram assunto.
Lucas Eduardo (Ruivim) deu o tom musical, sertanejo na veia, hit atrás de hit — trilha afetiva da aniversariante.
Missielma e equipe, braços direitos de Carine, assinaram a ambientação do espaço.
Resultado: tarde chic, sem esforço, e foto obrigatória no feed da sociedade.