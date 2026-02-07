Que horas vai ser a dinâmica Duelo de Risco? Veja horário previsto neste sábado (07/02)
O desafio é inédito no reality show.
O Big Brother Brasil 26 estreia na noite deste sábado (7), a partir de 22h25, na TV Globo, uma nova dinâmica. O "Duelo de Risco" sorteará um participante para disputar um desafio exatamente com a pessoa que ele considera seu principal oponente no jogo e que enfrentaria no Paredão.
A atividade começou ainda nessa sexta (6), quando cada confinado teve de responder quem gostaria de enfrentar na berlinda.
Segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, o duelo promete ser uma versão menor do "Sincerão" das segundas-feiras. "É um 'Sincerinho' light, um pocket 'Sincerão'", disse durante o programa ao vivo de quinta-feira (5).
Como será o Duelo de Risco?
Neste sábado, um participante será sorteado e irá "duelar" exatamente com a pessoa que disse na sexta que gostaria de enfrentar no Paredão.
O jogo vai terminar com duas pessoas emparedadas e, talvez, com alguém imune.
Como será a dinâmica da semana no BBB 26?
Também neste sábado haverá a Prova do Anjo. Quem conseguir a imunidade terá a chance de imunizar duas pessoas — se quiser.
No domingo, o Paredão será montado da seguinte forma:
- Imunidades: um ou dois imunizados pelo Anjo, um imunizado pelo "Duelo de Risco";
- Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo de Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo Líder;
- Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois se salvam.