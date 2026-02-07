Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (07/02)?
O vencedor terá a chance de imunizar até duas pessoas.
A quarta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 ocorre neste sábado (7), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt. O horário da disputa ainda não foi oficializado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra à tarde, assim como na semana anterior.
Desta vez, o anjo imuniza um dos colegas de confinamento e pode imunizar outro se escolher ganhar o segundo poder.
A opção será dada ao Anjo neste domingo (8), quando ele terá de escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma segunda imunidade para alguém.
Veja a dinâmica da semana
Sábado (7/2)
Prova do Anjo
Domingo (8/2)
Presente do Anjo (poderá ganhar mais uma imunidade para dar)
Formação de Paredão Triplo
Imunidades: um imunizado pelo Anjo, um possível segundo imunizado pelo Anjo e um imunizado pelo "Duelo de Risco";
Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo do Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo Líder;
Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois de salvam.
Terça-feira (10)
Eliminação