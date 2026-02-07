Diário do Nordeste
Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (07/02)?

O vencedor terá a chance de imunizar até duas pessoas.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Participantes do BBB 26 sentados na sala da casa.
Legenda: Os participantes do BBB 26 disputarão a Prova do Anjo neste sábado.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A quarta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 ocorre neste sábado (7), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt. O horário da disputa ainda não foi oficializado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra à tarde, assim como na semana anterior. 

Desta vez, o anjo imuniza um dos colegas de confinamento e pode imunizar outro se escolher ganhar o segundo poder.

A opção será dada ao Anjo neste domingo (8), quando ele terá de escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma segunda imunidade para alguém.

Veja a dinâmica da semana

Sábado (7/2)

Prova do Anjo

Domingo (8/2)

Presente do Anjo (poderá ganhar mais uma imunidade para dar)

Formação de Paredão Triplo

Imunidades: um imunizado pelo Anjo, um possível segundo imunizado pelo Anjo e um imunizado pelo "Duelo de Risco";
Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo do Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo Líder;
Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois de salvam.

Terça-feira (10)

Eliminação

