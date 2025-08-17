Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Terence Stamp, conhecido por interpretar no cinema o vilão General Zod nos filmes "Superman" e "Superman 2 - A Aventura Continua", morreu neste domingo (17), aos 87 anos. A confirmação da morte foi dada pela família à Reuters em uma nota.

"Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos", disse o texto divulgado.

Britânico, nascido em Londres em 22 de julho de 1938, ele ficou reconhecido por sua voz marcante e presença imponente, tornando-se um dos intérpretes mais versáteis e respeitados de sua geração. Seu primeiro papel no cinema, Billy Budd (1962), lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante e o apresentou ao mundo como um talento promissor.

Vilão e transexual estão entre seus papéis de sucesso

Foi nas décadas de 70 e 80 que alcançou reconhecimento mundial ao interpretar o vilão de Superman. Em 1994, ele surpreendeu ao protagonizar a comédia dramática australiana Priscilla – A Rainha do Deserto, no papel da transexual Bernadette, conquistando novos públicos e demonstrando sua versatilidade artística.

Nos anos 2000 Stamp integrou elencos de Hollywood, como A Mansão Mal-Assombrada (2003), ao lado de Eddie Murphy, e emprestou sua voz ao Superman em Smallville.

Sua última aparição nas telonas foi com uma participação especial no filme Noite Passada em Soho (2021), de Edgar Wright.

Além do trabalho como ator, o britânico também se dedicou à escrita, publicando memórias e livros sobre sua vida e filosofia pessoal.