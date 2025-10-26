'Viver Sertanejo' mostra mais de entrevista com Jorge e Mateus neste domingo (26/10)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (26) irá exibir a segunda parte da entrevista com Jorge e Mateus. A dupla compartilhou com o apresentador Daniel detalhes sobre os planos para a pausa dos palcos e os novos rumos para quando retornarem.

Além da conversa franca, sucessos que marcaram gerações, como “Logo Eu” e “Duas Metades”, farão parte do repertório da edição.

Jorge e Mateus anunciaram recentemente uma pausa na carreira em 2026.

Essa pausa é para poder parar de viajar um pouco, pelo menos uns seis meses, para me dedicar à 'questão da caneta'. Estou me sentindo em débito, acho que com o próprio Mateus e com o público. Depois de quatro shows na semana, você chega em casa e tem filho... Você não vai pegar o violão e compor. Jorge Cantor da dupla Jorge e Mateus

Na primeira parte da entrevista, Mateus destacou que é preciso ter mais tempo com os filhos, participando da rotina desde as pequenas coisas. Segundo Jorge, a pausa não o afastará da música, pois ele pretende passar a se dedicar ainda mais à composição.

"Esse próximo ano é um ano de Jorge e Mateus completar 21 anos, um ano sabático. Não vai chegar a ser um ano. Acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso, é uma hora de você pensar nas novas diretrizes, nos caminhos que devemos percorrer para os próximos 20", afirmou Jorge.

A dupla também comentou sobre os bastidores e encontros com outros artistas, que eles consideram um dos pilares para tanto sucesso: “Sempre ouvimos outros estilos musicais. Esse jeito da gente tocar vem disso. Acabamos apresentando o sertanejo para muitas pessoas que, às vezes, têm um pouco de preconceito. Assim como aconteceu comigo, já que não escutava sertanejo desde criança."

Após a conversa, a dupla ainda dividiu o palco com Daniel, em uma versão de “Voa, Beija-Flor”.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos, por volta das 10h, depois do Globo Rural.