Virginia Fonseca processa redes sociais após descobrir perfis falsos com uso de IA

Influenciadora identificou seis páginas que criavam conteúdos manipulados

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A influenciadora digital Virginia Fonseca entrou com uma ação judicial contra o Instagram e o Facebook após a identificação de seis perfis falsos que utilizavam sua imagem de forma não autorizada.

Segundo a defesa da influenciadora, além de se passarem por fã-clubes, as páginas criavam conteúdos manipulados com uso de inteligência artificial e promoviam publicidades online sem a anuência da empresária.

Em comunicado enviado à Quem nesta terça-feira (23), o escritório Vidal e Aragão Advocacia explicou os motivos que levaram ao processo. “Esses perfis utilizavam a imagem da Sra. Virginia de forma ilegal e não autorizada para realizar publicidades online, além de criarem conteúdos falsos com o uso de inteligência artificial”, destacou a nota.

De acordo com os advogados, antes de recorrer à Justiça, a equipe de Virginia tentou resolver a questão de forma extrajudicial, notificando oficialmente a plataforma e denunciando os perfis. No entanto, segundo a defesa, nenhuma providência teria sido tomada pelo Instagram. “Assim, tornou-se necessário o ajuizamento de ação judicial, com o objetivo de resguardar os direitos da Sra. Virginia Fonseca e retirar do ar as páginas irregulares”, afirmou o escritório.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, ainda não se pronunciou sobre o caso.

