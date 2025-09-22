Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca e expõe climão envolvendo Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr., usou as redes sociais para rebater declarações de Virginia Fonseca, dadas em entrevista a Leo Dias, sobre uma polêmica ligação feita ao atleta do Santos.

A mãe de Mavie e Mel não apenas desmentiu a versão da influenciadora, como também expôs comportamentos que, segundo ela, Virginia mantém fora das câmeras.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas, ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’”, iniciou Bruna em seu desabafo ao responder um comentário publicado nas redes sociais.

Virginia havia relatado que ligou para Neymar durante a madrugada para confirmar sua presença em um leilão beneficente promovido pelo atacante em junho. Segundo Bruna, porém, a situação não ocorreu da forma como foi contada. “Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive, bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim”, disparou.

No fim do pronunciamento, Biancardi pediu que tanto Virginia como Leo Dias não mencionem mais seu nome nem o de sua família. “Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?! Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”, concluiu.

O que aconteceu

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Virginia reconheceu que errou ao ligar para Neymar durante a madrugada, mas afirmou não ser uma pessoa “hipócrita”. A influenciadora explicou que tudo começou quando uma assessora do jogador entrou em contato para confirmar sua presença no evento. Após retornar de uma festa, viu a mensagem da profissional e, sem pensar, decidiu ligar diretamente para o atleta.

“Eu cheguei da festa sem noção e aí peguei e liguei para ele para falar. Aí a Bruna mandou uma mensagem para mim e falou: ‘Pode ligar no meu’. Aí eu falei: ‘Ô Bruna, relaxa que não é nada importante não, depois eu falo com ele, é sobre o leilão’”, detalhou.

A troca de versões acirrou ainda mais o clima entre as duas, que agora expõem publicamente uma relação marcada por atritos e indiretas.