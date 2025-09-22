Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca e expõe climão envolvendo Neymar

Esposa do jogador desmentiu versão da influenciadora sobre ligação polêmica e pediu para não ter mais seu nome citado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:54)
Zoeira
Bruna Biancardi rebateu Virginia e expôs desentendimento entre as duas
Legenda: Bruna Biancardi rebateu Virginia e expôs desentendimento entre as duas
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr., usou as redes sociais para rebater declarações de Virginia Fonseca, dadas em entrevista a Leo Dias, sobre uma polêmica ligação feita ao atleta do Santos.

A mãe de Mavie e Mel não apenas desmentiu a versão da influenciadora, como também expôs comportamentos que, segundo ela, Virginia mantém fora das câmeras.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas, ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’”, iniciou Bruna em seu desabafo ao responder um comentário publicado nas redes sociais.

Virginia havia relatado que ligou para Neymar durante a madrugada para confirmar sua presença em um leilão beneficente promovido pelo atacante em junho. Segundo Bruna, porém, a situação não ocorreu da forma como foi contada. “Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive, bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim”, disparou.

No fim do pronunciamento, Biancardi pediu que tanto Virginia como Leo Dias não mencionem mais seu nome nem o de sua família. “Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?! Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”, concluiu.

Veja também

teaser image
Zoeira

Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

teaser image
Zoeira

Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

O que aconteceu

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Virginia reconheceu que errou ao ligar para Neymar durante a madrugada, mas afirmou não ser uma pessoa “hipócrita”. A influenciadora explicou que tudo começou quando uma assessora do jogador entrou em contato para confirmar sua presença no evento. Após retornar de uma festa, viu a mensagem da profissional e, sem pensar, decidiu ligar diretamente para o atleta.

“Eu cheguei da festa sem noção e aí peguei e liguei para ele para falar. Aí a Bruna mandou uma mensagem para mim e falou: ‘Pode ligar no meu’. Aí eu falei: ‘Ô Bruna, relaxa que não é nada importante não, depois eu falo com ele, é sobre o leilão’”, detalhou.

A troca de versões acirrou ainda mais o clima entre as duas, que agora expõem publicamente uma relação marcada por atritos e indiretas.

Bruna Biancardi rebateu Virginia e expôs desentendimento entre as duas
Zoeira

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca e expõe climão envolvendo Neymar

Esposa do jogador desmentiu versão da influenciadora sobre ligação polêmica e pediu para não ter mais seu nome citado

Redação
Há 23 minutos
A série Derretendo Pouco a Pouco foi lançada originalmente em 2019.
Zoeira

Dorama 'Derretendo Pouco a Pouco' estreia no Globoplay

Série sul-coreana mistura romance, comédia e ficção científica

Redação
Há 1 hora
O ator Davi Malizia tem 10 anos
Zoeira

Ator mirim Davi Malizia passa por cirurgia de apendicite

Intérprete de Samir, em "Êta Mundo Melhor!" ficará em repouso até o dia 29 de setembro

Redação
Há 1 hora
Na foto, um Rafa Vitti sorridente, posa ao lado de sua esposa Tata Werneck de cabelo preso um pouco séria, criando um contraste divertido entre eles.
Zoeira

Tatá Werneck veste roupas da filha em trend divertida

Apresentadora entrou na trend 'Arrume-se comigo' usando roupas e até sapatos da filha de 5 anos

Redação
22 de Setembro de 2025
Carolina Dieckma ao lado de Preta Gil durante tratamento contra o câncer de intestino em Nova York
Zoeira

Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

A atriz, que atualmente interpreta Leila em "Vale Tudo", cantou música famosa da amiga

Geovana Almeida*
22 de Setembro de 2025
Mãe registrou o momento que o caranguejo é retirado do ouvido do filho
Zoeira

Caranguejo vivo é retirado do ouvido de filho de influenciadora no México

Vídeo da retirada do crustáceo viralizou e já soma mais de 22 milhões de visualizações

Redação
22 de Setembro de 2025
Homem e mulher sentados em sofá velho na frente de um muro pichadao. O homem negro tem barba acinzentada, veste terno marrom e calça branca, além de segurar um edredom velho. A mulher branca é ruiva e olha para as próprias pernas. Ela usa um casaco cor creme e sujo e calça preta.
Zoeira

TV Globo exibe 'Somos Todos Iguais na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (22)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (22) traz drama e emoção para o público de casa

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
JP Mantovani tinha 46 anos e era casado com Li Martins
Zoeira

Velório de JP Mantovani será restrito; família pede privacidade

Modelo, apresentador e marido da cantora Li Martins, ex-Rouge, morreu em acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo

Redação
22 de Setembro de 2025
Anne-Marie, de 16 anos, em selfie no espelho ao lado da mãe, a modelo Schynaider Moura
Zoeira

Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

Adolescente morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem do ator em premiere, olhando para câmera à direita. Homem branco, cabelo castanho ondulado usando terno marrom e gravata preta.
Zoeira

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

As gravações do novo filme foram pausadas para recuperação do ator

Redação
22 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Hélio pede Naná em casamento.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Leo deixa a fábrica.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025