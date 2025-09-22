Diário do Nordeste
Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

Adolescente morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo

Zoeira
Anne-Marie, de 16 anos, em selfie no espelho ao lado da mãe, a modelo Schynaider Moura
Legenda: Anne-Marie era a filha mais velha da modelo Schynaider Moura
Foto: Reprodução/Instagram

Anne-Marie Garnero, filha da modelo piauiense Schynaider Moura, morreu nesse domingo (21), aos 16 anos, em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi confirmada ao g1 pelo tio da jovem, o advogado Shaymmon Moura.

Há três anos, a adolescente passou por um transplante de coração por conta de uma cardiomiopatia dilatada, condição que aumenta excessivamente o tamanho do coração, sobretudo do ventrículo esquerdo, impedindo o bombeamento de sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.

Em junho deste ano, Schynaider Moura compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionante em comemoração aos três anos da cirurgia da filha. Na publicação, a modelo destacou a importância da doação de órgãos e agradeceu à equipe médica responsável pelo transplante. “Eu chorei bastante porque foi uma grande vitória. Ela estava com um coração novo, em processo de adaptação, e os primeiros passos significavam que ela estava bem”, disse na ocasião.

O velório e o sepultamento de Anne-Marie estão marcados para esta terça-feira (23), em São Paulo. A família aguarda a chegada do pai da adolescente, o empresário Mário Bernardo Garnero, que estava na Europa no momento da morte.

Além de Anne-Marie, Schynaider é mãe de outras duas meninas. A modelo ficou ainda mais conhecida após se relacionar com João Silva, filho do apresentador Faustão.

Velório de JP Mantovani será restrito; família pede privacidade

Modelo, apresentador e marido da cantora Li Martins, ex-Rouge, morreu em acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

As gravações do novo filme foram pausadas para recuperação do ator

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente.

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Hélio pede Naná em casamento.

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto.

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Leo deixa a fábrica.

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

