Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

Anne-Marie Garnero, filha da modelo piauiense Schynaider Moura, morreu nesse domingo (21), aos 16 anos, em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi confirmada ao g1 pelo tio da jovem, o advogado Shaymmon Moura.

Há três anos, a adolescente passou por um transplante de coração por conta de uma cardiomiopatia dilatada, condição que aumenta excessivamente o tamanho do coração, sobretudo do ventrículo esquerdo, impedindo o bombeamento de sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.

Veja também Zoeira Morre JP Mantovani, modelo e marido de Li Marttins, ex-Rouge, aos 46 anos Zoeira Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

Em junho deste ano, Schynaider Moura compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionante em comemoração aos três anos da cirurgia da filha. Na publicação, a modelo destacou a importância da doação de órgãos e agradeceu à equipe médica responsável pelo transplante. “Eu chorei bastante porque foi uma grande vitória. Ela estava com um coração novo, em processo de adaptação, e os primeiros passos significavam que ela estava bem”, disse na ocasião.

O velório e o sepultamento de Anne-Marie estão marcados para esta terça-feira (23), em São Paulo. A família aguarda a chegada do pai da adolescente, o empresário Mário Bernardo Garnero, que estava na Europa no momento da morte.

Além de Anne-Marie, Schynaider é mãe de outras duas meninas. A modelo ficou ainda mais conhecida após se relacionar com João Silva, filho do apresentador Faustão.