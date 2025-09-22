Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos
Adolescente morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo
Anne-Marie Garnero, filha da modelo piauiense Schynaider Moura, morreu nesse domingo (21), aos 16 anos, em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi confirmada ao g1 pelo tio da jovem, o advogado Shaymmon Moura.
Há três anos, a adolescente passou por um transplante de coração por conta de uma cardiomiopatia dilatada, condição que aumenta excessivamente o tamanho do coração, sobretudo do ventrículo esquerdo, impedindo o bombeamento de sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.
Veja também
Em junho deste ano, Schynaider Moura compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionante em comemoração aos três anos da cirurgia da filha. Na publicação, a modelo destacou a importância da doação de órgãos e agradeceu à equipe médica responsável pelo transplante. “Eu chorei bastante porque foi uma grande vitória. Ela estava com um coração novo, em processo de adaptação, e os primeiros passos significavam que ela estava bem”, disse na ocasião.
O velório e o sepultamento de Anne-Marie estão marcados para esta terça-feira (23), em São Paulo. A família aguarda a chegada do pai da adolescente, o empresário Mário Bernardo Garnero, que estava na Europa no momento da morte.
Além de Anne-Marie, Schynaider é mãe de outras duas meninas. A modelo ficou ainda mais conhecida após se relacionar com João Silva, filho do apresentador Faustão.