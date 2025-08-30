Virginia afirma que parceria com Neymar chegou ao fim após ligação polêmica na madrugada

A polêmica ligação telefônica de Virginia Fonseca para Neymar às 2h da manhã pôs fim à parceria comercial entre a empresária e o jogador de futebol. A informação foi divulgada pela própria influenciadora durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais para divulgação de sua marca, a WePink.

De acordo com o que a ex de Zé Felipe deu a entender, a colaboração, que envolvia um perfume lançado com o nome do craque do Santos, foi retirada de linha após o término do contrato: “É o mesmo que a gente fazer uma colab com uma pessoa, mas o contrato acabou, a gente teve que tirar o perfume com o nome dessa pessoa de linha, mas a gente relançou ele.”

A apresentadora do SBT acrescentou ainda que o produto foi relançado com um nome diferente para atender aos consumidores. “Para homens que gostavam do perfume daquela colab, vocês sabem, tem agora esse. É o mesmo, só que com um nome diferente”, disse.

Biancardi não gostou da ligação

O telefonema na madrugada teria desagradado Bruna Biancardi, esposa de Neymar, provocando o desgaste na relação entre os famosos. Com a polêmica, Virginia afirmou que sempre liga para as pessoas de madrugada para falar sobre trabalho.

"Sempre fiz [ligações de trabalho na madrugada]. Peço desculpas se não gostou, mas faz parte", disse a loira em entrevista ao portal LeoDias, supostamente pedindo desculpas à esposa do amigo.

A parceria entre Virginia e Neymar começou em 2023. Na época, os dois apareceram de roupão em uma foto para celebrar o acordo. “Que honra! O nosso craque entrou para família WePink. Iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança, Ney. Bora pra cima”, escreveu a empresária, na ocasião.