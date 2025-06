Viih Tube faz lipoaspiração e outros procedimentos: 'mudei o DNA'

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube, de 24 anos, compartilhou com seus seguidores, neste domingo (15), que fez uma série de procedimentos estéticos recentemente, ao mesmo tempo em que passou por uma cirurgia para retirar hérnia umbilical.

"Aproveitei e já operei tudo e mudei o DNA", brincou. Ela explicou em seus stories no Instagram porque estava menos ativa na rede social.

“Estou há uma semana postando só as minhas publicidades, porque eu operei. Fiz cirurgia e esperei dar uma semana para falar com vocês, para dar tudo certo no pós-operatório”, começou a influenciadora.

Viih Tube retomou uma rotina de exercícios físicos após o nascimento de seu segundo filho, Ravi, e perdeu cerca de 15 kg. Ela já havia demonstrado o desejo de retirar a flacidez em algum momento.

Recentemente, surgiu também a necessidade de retirar a hernia umbilical. “Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi, acho que dava para ver nas fotos, um 'umbiguinho' mais para fora. Ela começou a doer muito, não aconteceu nada grave, mas era uma dor que estava me incomodando no dia a dia. Então pensei em fazer logo. Estava com muito medo da cirurgia, depois que a gente vira mãe, a gente vira uma 'cagona'”, contou.

Viih Tube decidiu então realizar outros procedimentos juntos: lipoaspiração nas costas e nos braços, abdominoplastia, mamoplastia e correção de diástase.

A influenciadora já tinha prótese de silicone e trocou a de 320 ml para uma 250 ml. Já a diástase - afastamento dos músculos retos do abdômen - estava em pouco mais de 4 centímetros.

“Fiz lipo nas costas, abdominoplastia, arrumei a diástase e a hérnia, fiz lipo nos braços, que era o que mais me incomodava. E queria uma auréola pequenininha e delicada, arrumei também. Diminuí meu peito, estava muito pesado para mim e sou muito pequena. Tinha 320 ml, tirei bastante e pus 250 ml. Estou super feliz, está bem pequenininho, mas eu amei.”

'FÁBRICA FECHOU'

Viih Tube é mãe de Lua, de dois anos, e Ravi, nascido em novembro de 2024. Ambos são do relacionamento com o também ex-BBB e influenciador Eliezer, de 34 anos.

A influenciadora contou que não tem intenção de ter mais filhos. “Agora, com os meus dois filhinhos dos sonhos, já estou muito satisfeita. Por mim, a fábrica já fechou. Fiz a minha cirurgia para tirar tudo que estava me incomodando”, disse.

A influenciadora admitiu que achou que não ia ter coragem de fazer o procedimento cirúrgico, devido ao medo, e não gostaria de desmotivar mães que tentam mudanças naturalmente.

“Não quero ficar dando muita ênfase nisso, porque são muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo, uma cirurgia estética dos sonhos... que viram meu processo de emagrecimento natural, dieta e treino e estavam se inspirando em mim”, afirmou.