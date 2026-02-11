Veja trajetória de Sarah Andrade, participante eliminada no 4º paredão do BBB 26

Sarah Andrade foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 26. A comunicadora deixou o programa nesta terça-feira (10), após receber 69,13% na média de dos votos do público, enquanto Babu Santana teve 28,49% dos votos e Sol Vega, 2,38%.

Veterana, Sarah participou do BBB pela primeira vez em 2021. Ela foi vista como uma "grande espiã" e chegou a ser uma das favoritas a vencer a temporada naquele ano, mas perdeu a simpatia da maioria do público quando se voltou contra a então aliada Juliette Freire, campeã da edição. Sua eliminação foi no nono Paredão, com 76,76% dos votos.

Sarah é natural de Brasília, no Distrito Federal, tem 34 anos e trabalha como influenciadora digital, com foco em "comportamento humano e escolhas", segundo suas redes sociais.

Trajetória no BBB 26

Sarah chegou ao elenco do BBB 26 como uma das grandes apostas do grupo de veteranos.

Inicialmente, havia uma expectativa do público de que ela e Ana Paula Renault — também veterana — se unissem na Casa, mas elas acabaram em grupos opostos. Enquanto a brasiliense formou com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach a chamada "Trindade", Ana Paula somou forças com Babu Santana, Juliano Floss e a "pipoca" Tia Milena.

Os dois grupos protagonizam a temporada desde o início, com embates acalorados e votações estratégicas.

Legenda: Sarah Andrade fez parte do grupo de veteranos. Foto: Globo/ Manoella Mello.

Outro destaque de Sarah no BBB 26 foi sua participação nas provas. Na primeira, de resistência, ela foi uma das últimas pessoas a sair, e venceu uma Prova do Anjo.

Bem relacionada com os outros confinados, a comunicadora ainda esteve no VIP quatro vezes e experimentou a Xepa uma única vez, durante a liderança de Babu.

Falas e atitudes polêmicas

Embora Sarah tenha buscado um perfil menos polêmico nesta edição, algumas frases e atitudes da sister "pegaram mal" com o público, como quando ela deu emoji de mala no Queridômetro para Jordana após a colega ser importunada sexualmente por outro participante e quando errou os pronomes da modelo Inès Rau, uma mulher trans.

Também não repercutiu bem a ex-BBB ter reforçado críticas ao comportamento de Juliette no BBB 21 e mencionado um suposto índice de rejeição na Paraíba por causa da briga com a empresária.