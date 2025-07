Saiba quem é Vitoria Bohn, nova namorada de Caio Castro

O ator e piloto Caio Castro divulgou fotos ao lado da nova namorada, a atriz Vitoria Bohn, durante uma viagem do casal a Portugal. As imagens foram publicadas nos perfis dos dois nas redes sociais, nesse domingo (13).

Vitoria tem 21 anos e é natural de Santa Catarina. Ela já participou de uma novela da Globo, “Cara e Coragem”, em 2022. No folhetim, ela interpretou a bailarina Lou. Além do trabalho como atriz, a jovem é influenciadora digital e tem mais de 101 mil seguidores no Instagram.

Nos comentários da postagem, Vitoria e Caio receberam o carinho do público. “Ah, fico tão feliz por vocês", escreveu uma pessoa. “Que Deus abençoe vocês”, disse outra.

Caio não assumia um namoro desde o relacionamento com Daia de Paula, que chegou ao fim em dezembro de 2023. Eles não disseram o motivo do fim do namoro, e a modelo chegou a parar de segui-lo no Instagram.

Afastado das novelas desde "Todas as flores" (2022), do Globoplay, Caio já falou publicamente que diminuiu o ritmo conscientemente. O artista, de 36 anos, optou por se dedicar mais à carreira de piloto automobilístico.