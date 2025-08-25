Repórter da Record entra em trabalho de parto durante ao vivo: 'Deixa eu me despedir'

Um momento surpreendente e emocionante marcou a repórter Maryanne Barros, da TV Record Bahia, na manhã desta segunda-feira (25). Ela estava ao vivo no telejornal "Bahia no Ar" quando anunciou que tinha acabado de entrar em trabalho de parto.

"Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto", disse à apresentadora Jéssica Smetak, que estava no estúdio.

"Que legal. Que mulher arretada, gente! Estou emocionada", afirmou a âncora ao saber da novidade durante o programa. "Eu entrego para você [Jéssica] e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar", declarou a repórter.

Veja o momento do anúncio

Maryanne já é mãe do pequeno Henry, e agora espera uma menina. As crianças são fruto do relacionamento da jornalista com o marido, Arthur Almeida.

Legenda: Maryanne compartilhava a rotina de repórter com a gravidez em postagens nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes sociais

Ao fim da participação, Jéssica Smetak voltou a desejar felicidades à colega. "É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente", afirmou.

Há cerca de 15 dias, Maryanne falou sobre como era seguir a rotina até o final da gravidez. "'Ah porque você não aguenta trabalhar muito por conta da gestação'. 08 meses, acompanhando operação policial, pegando flagrante na rua, cobrindo festa e contando", publicou.

Não houveram atualizações sobre Maryanne e o nascimento da filha até o momento.