Surpresa: Mãe descobre gravidez de trigêmeos no momento do parto no Pará

Supostamente grávida de gêmeos, Roseane Dias Martins foi internada em um leito da Unidade de Terapia Intensa (UTI), no Interior do Pará, ao entrar em trabalho de parto prematuro e apresentar síndrome hipertensiva da gravidez. Após dias hospitalizada, ela deu à luz, mas teve uma surpresa durante o parto: ao invés de dois, nasceram três bebês.

O que aconteceu? Em 22 de maio, ao ser diagnosticada com as condições, a moradora do município paraense de Cametá se deslocou por quase 170 quilômetros, atravessando inclusive o Rio Tocantins, para ser atendida no Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB). As informações foram divulgadas pela Agência Pará nessa quarta-feira (9).

Dois dias após dar entrada na unidade de saúde, a grávida foi transferida para a UTI, onde permaneceu até o último dia 5 de junho, quando entrou em trabalho de parto ativo.

Então, para a surpresa da mulher, do marido e da equipe médica, ao invés de dois bebês, ela deu à luz três: duas meninas e um menino.

Prematuros e abaixo do peso ideal, os trigêmeos Ravi, Rafaela e Rosiane foram encaminhados para a UTI neonatal. Eles receberam tratamentos como o uso de rede (técnica conhecida como Hamock), simulando o ambiente uterino, e banho de ofurô.

À Agência Pará, Roseane Dias contou que o nascimento dos filhos veio com um misto de sentimentos, principalmente pelo bebê "extra" e porque os três tiveram que ser hospitalizados.

"Hoje, meus bebês estão bem, com previsão de alta, e saudáveis graças a este hospital e essa equipe que me deu todo o suporte. Me sinto muito feliz e agradecida, meu município não tem um hospital com essa estrutura, e aqui recebi todo o suporte que precisava."