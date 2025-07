Menina de 3 anos é fotografada presa em cadeira na mesma escola onde menino autista foi amarrado

Uma menina de 3 anos foi presa pelas mãos com fita adesiva em uma cadeira no Paraná. O caso ocorreu na mesma escola particular no município de Araucária, onde um menino de 4 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não verbal foi encontrado amarrado em uma cadeira.

A garota foi fotografada dormindo com a cabeça encostada na parede, e estava presa pelas mãos em uma cadeira com fita adesiva. O pai da criança, Bruno Incott, recebeu a imagem e, segundo ele, a filha relatou supostas agressões por parte das professoras da instituição.

"Ela teria beliscado outra criança, então eles teriam amarrado ela. É horrível, a gente busca o melhor pros nossos filhos e acaba acontecendo uma situação dessas, é bem triste", disse o pai da garota. Essa situação teria ocorrido em 2023.

Ambos os casos aconteceram na escola particular Shanduca - Berçário e Pré-Escola, que fica em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A defesa da professora ainda não se pronunciou sobre a denúncia. Já a advogada que representa as famílias das duas crianças informou que vai solicitar que os casos corram em conjunto.

Primeiro caso é investigado

A investigação sobre a denúncia de maus-tratos ao menino autista segue em análise pelas autoridades após a prisão em flagrante da professora, que confessou ter preso o menino na cadeira dentro de um banheiro da escola. Ela vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (9).

"Já entramos em diligências em sentido de localizar a proprietária da escola e também a pedagoga que serão inquiridas. Vamos ouvir também outras funcionárias do colégio que poderão ter envolvimento", disse o delegado Erineu Portes.

De acordo com ele, a polícia deseja ouvir funcionários que trabalham na escola para entender mais sobre o caso, e que os pais que fizeram a nova denúncia, registrou um boletim de ocorrência.

Prisão

Na terça-feira (8), o Ministério Público (MP) pediu a conversão da prisão da professora para preventiva, para "resguardar a ordem pública e também proteger as crianças que permanecem sob os cuidados da professora, como medida de prevenção e proteção", segundo o órgão.

"Protocolei uma notícia complementar pedindo a extensão da investigação. Gostaria e fiz esse requerimento de que a investigação corra em conjunto pra que seja mais fácil e pra que as pessoas sejam devidamente responsabilizadas", afirmou o delegado