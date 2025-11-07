Quem saiu em 'A Fazenda'? Yoná Sousa é sétima eliminada

A advogada Yoná Sousa, de 52 anos, foi a sétima eliminada de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nesta quinta-feira (6), ao receber 31,55% dos votos.

Com o resultado, Tàmires Assîs e Rayane Figliuzzi se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo.

A saída de Yoná confirma o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou essa eliminação.

Yoná acabou na roça após ser a mais votada no reality, e chegou a participar da Prova do Fazendeiro, e por pouco não venceu.

Veja também Zoeira ‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

Relembre a formação da sétima roça

A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins.

O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça.

Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede.

Antes dela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.

Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação.

Então, no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento.

Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.

Na competição, o artista levou a melhor e escapou da berlinda, que se consolidou com Ray, Tàmires e Yoná.