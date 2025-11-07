Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem saiu em 'A Fazenda'? Yoná Sousa é sétima eliminada

A peoa deixou o reality show nesta quinta-feira (6).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Yoná recebe a notícia de que está fora do reality
Legenda: Yoná acabou na roça após ser a mais votada no reality.
Foto: Reprodução / TV Record.

A advogada Yoná Sousa, de 52 anos, foi a sétima eliminada de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nesta quinta-feira (6), ao receber 31,55% dos votos

Com o resultado, Tàmires Assîs e Rayane Figliuzzi se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo. 

A saída de Yoná confirma o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou essa eliminação.

Yoná acabou na roça após ser a mais votada no reality, e chegou a participar da Prova do Fazendeiro, e por pouco não venceu. 

Veja também

teaser image
Zoeira

‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

Relembre a formação da sétima roça

A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins. 

O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça. 

Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede. 

Antes dela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.

Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação. 

Então, no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento. 

Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.

Na competição, o artista levou a melhor e escapou da berlinda, que se consolidou com Ray, Tàmires e Yoná. 

Assuntos Relacionados
Yoná recebe a notícia de que está fora do reality
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Yoná Sousa é sétima eliminada

A peoa deixou o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
Há 46 minutos
A peoua Yoná Sousa no reality A Fazenda
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
Há 2 horas
Aracy Balabanian caracterizada como Dona Armênia.
Zoeira

‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

A novela está no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Redação
06 de Novembro de 2025
Suzane leva vida discreta após deixar a prisão.
Zoeira

Suzane von Richthofen vende produtos artesanais após sair da prisão

Com perfil no Instagram, ela divulga chinelos personalizados e leva vida discreta ao lado da família.

Redação
06 de Novembro de 2025
‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia
Zoeira

‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia

Produção passou anos em desenvolvimento e enfrentou bastidores conturbados.

Lucas Monteiro
06 de Novembro de 2025
montagem de fotos mostra Marina Ruy Barbosa de Suzane von Richthofen na série Tremembé ao lado de teste de Rorschach.
Zoeira

Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé'

Teste que avalia personalidade dos criminosos causou debate nas redes sociais.

Redação
06 de Novembro de 2025
Macaulay Culkin voltou a interpretar Kevin em propaganda.
Zoeira

Macaulay Culkin revive Kevin em nova campanha de Natal

Aos 45 anos, ator volta ao papel de "Esqueceram de Mim" em comercial.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra Yoná Sousa, participante do reality show A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: parcial indica saída de antiga favorita do público

Participante menos votada deixa o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
06 de Novembro de 2025
Marcos Oliveira viveu o icônico personagem Beiçola, em A Grande Família.
Zoeira

Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cirurgia para tratar hérnia

O ator explicou que o plano de saúde já autorizou o procedimento e que deve ser operado ainda este ano.

Redação
06 de Novembro de 2025
Alice Wegmann compartilhou post que exaltava Taís Araújo
Zoeira

Alice Wegmann publica apoio a Taís Araújo após polêmica com Manuela Dias

Atriz republicou mensagem elogiando Taís no mesmo dia em que vieram à tona denúncias contra Manuela Dias

Redação
06 de Novembro de 2025
Corações vermelhos em cima de uma mesa e imagem meio borrada nas laterais.
Zoeira

Quando o ficante vira namoro? Sinais, dilemas e expectativas

Relações mudaram ao longo dos anos e psicóloga diz como identificar sinais

Colagem mostra mosaico com imagens de Rayane Figliuzzi, Tàmires Assîs e Yoná Sousa, participantes de A Fazenda que disputam o voto do público na sétima roça do reality show.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Rayane, Tàmires e Yoná disputam a preferência do público.

Redação
06 de Novembro de 2025
Wallas comemora o resultado da prova.
Zoeira

A Fazenda 17: Wallas Arrais vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

O cantor disputou o chapéu com Tàmires Assîs e Yoná Sousa.

Redação
05 de Novembro de 2025
Quem é a cantora criada por IA que assinou contrato de U$ 3 milhões
Zoeira

Quem é a cantora criada por IA que assinou contrato de U$ 3 milhões?

Xania Monet tem causado questionamentos sobre o avanço da inteligência artificial no entretenimento

Enquete de 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

O resultado final da enquete mostra Tàmires com 60,9% da preferência do público.

Redação
05 de Novembro de 2025
Maya fez o desabafo nas redes sociais.
Zoeira

Maya Massafera tem infecção no rosto após retirar ossos do maxilar

Influenciadora de 45 anos fez cirurgia estética e sentiu fortes dores.

Redação
05 de Novembro de 2025
Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes de Tremembé.
Zoeira

'Tremembé' quebra recordes e se torna série mais vista do Prime Video

Produção sobre o presídio paulista superou “Cangaço Novo”.

Redação
05 de Novembro de 2025
Mumuzinho e Thainá estão curtindo dias de férias em solo cearense.
Zoeira

Mumuzinho e esposa curtem viagem romântica no CE: 'Dias perfeitos'

Cantor e influenciadora aproveitam dias de descanso em Taíba.

Redação
05 de Novembro de 2025
O que esperar da segunda temporada de 'Maxton Hall'?
Zoeira

O que esperar da segunda temporada de 'Maxton Hall'?

Novos episódios chegam ao Prime Video nesta sexta-feira (7).

Beatriz Rabelo
05 de Novembro de 2025
Tàmires Assîs discutindo durante dinâmica do programa A Fazenda, da TV Record.
Zoeira

A Fazenda 17: Tàmires Assîs lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

A peoa disputa preferência com Wallas Arrais e Yoná Sousa.

Redação
05 de Novembro de 2025