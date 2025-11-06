Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Yoná Sousa deve ser a sétima eliminada de "A Fazenda 17", segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. O ator aparece como menos votado na noite desta quinta-feira (6).

Ele está na roça com Tàmires Assîs e Rayane Figliuzzi, disputando a preferência do público.

Antes favorita, Yoná foi a menos votada na enquete, recebendo 18,6% dos votos da enquete, enquanto Rayane e Tàmires tiveram 27,6% e 53,8%, respectivamente.

O resultado oficial só será conhecido no programa ao vivo, após anúncio da apresentadora Adriane Galisteu.

Veja o resultado

Legenda: A enquete não altera o resultado da votação. Foto: Reprodução.

Relembre a formação da sétima roça

A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins.

O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça.

Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede.

Antes dela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.

Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação.

Então, no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento.

Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.

Na competição, o artista levou a melhor e escapou da berlinda, que se consolidou com Ray, Tàmires e Yoná.