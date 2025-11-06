Suzane von Richthofen vende produtos artesanais após sair da prisão

Após deixar o regime fechado em janeiro de 2023, Suzane von Richthofen encontrou um novo caminho profissional. A ex-detenta, condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, passou a se dedicar à produção e venda de produtos artesanais por meio de um perfil comercial no Instagram.

Na página, chamada “Su entre linhas”, Suzane divulga modelos de chinelos personalizados que custam, em média, R$ 150 o par. Com quase 60 mil seguidores, o perfil tem os comentários bloqueados, o que impede a associação direta entre ela e o negócio.

Vivendo no Interior de São Paulo, Suzane leva uma rotina reservada. Aos 42 anos, é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho em janeiro de 2024, e voltou a cursar Direito na Universidade São Francisco.

Veja também Zoeira Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé' Zoeira Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

O interesse pela nova fase da vida de Suzane cresceu após a estreia da série “Tremembé”, do Prime Video. Na produção, ela é interpretada por Marina Ruy Barbosa, que tem sido elogiada pela atuação.