Enquete A Fazenda: parcial indica saída de antiga favorita do público

Yoná Sousa deve ser a próxima eliminada de "A Fazenda 17", segundo aponta o resultado da parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A advogada disputa a permanência no programa com Rayane Figliuzzi e Tàmires Assîs.

Segundo os espectadores que opinaram na pesquisa, Yoná deixará a competição na noite desta quinta-feira (6) como a menos votada para continuar no reality show.

Tamires Assîs é a peoa preferida para permanecer na competição, recebendo 54,4% dos mais de 9 mil votos registrado na enquete até o início desta tarde.

Rayane Figliuzzi aparece logo em seguida, com 27,4% dos votos, e, conforme a parcial, deve escapar da eliminação. Já Yoná acumula somente 18,1% dos votos dos leitores.

Ao longo desta temporada, a advogada chegou a ser considerada favorita para vencer, mas atualmente está perdendo protagonismo.

Legenda: Yoná é a menos votada na enquete. Foto: Reprodução.

Veja também Zoeira Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Relembre a formação da sétima roça

A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins.

O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça.

Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede.

Antes dela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.

Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação.

Então, no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento.

Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.

Na competição, o artista levou a melhor e escapou da berlinda, que se consolidou com Ray, Tàmires e Yoná.