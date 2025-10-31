Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado
O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).
O DJ e modelo Will Guimarães, de 33 anos, foi o sexto eliminado de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nesta quinta-feira (30), ao receber apenas 27,12% dos votos.
Com o resultado, Créo Kellab e Fabiano Moraes se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo.
A saída de Will contraria o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou que a eliminação de Fabiano.
Will acabou na roça após ser indicado pela fazendeira Michelle. Ele foi vetado da Prova do Fazendeiro por Fabiano, não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.
Relembre a formação da sexta roça
A berlinda começou na terça-feira (28) com Martina Sanzi distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Will Guimarães.
Antes da votação da fazendeira Michelle Barros, Martina abriu o pergaminho branco e teve que escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. Ela acabou escolhendo faturar o dinheiro. Em seguida, a "toda-poderosa" indicou Will para o primeiro banco da roça.
Então, com 10 votos, Toninho Tornado foi o mais votado do cara a cara e ocupou o segundo lugar na berlinda. Na hora de escolher quem puxaria da Baia, ele optou por Créo Kellab.
Tradicionalmente, esse seria o momento do Resto Um, no entanto, nesta semana, devido ao Poder da Chama Laranja, Will teve a missão de escolher um dos roceiros para puxar o quarto e último integrante da berlinda provisória.
O modelo usou o poder nele mesmo e selecionou Fabiano Moraes para fechar a formação. Em contrapartida, o publicitário vetou Will da Prova do Fazendeiro.
Com a vitória de Toninho na disputa pelo chapéu, a sexta roça ficou definida com: Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães.