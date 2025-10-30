Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Fabiano Moraes deve ser o sexto eliminado de "A Fazenda 17", segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. O ator aparece como menos votado na noite desta quinta-feira (30).

Ele está na roça com Créo Kellab e Will Guimarães, disputando a preferência do público.

Mesmo com uma roça equilibrada, Fabiano Moraes recebeu 24,9% dos votos da enquete, enquanto Créo e Will tiveram 36,6% e 38,5%, respectivamente.

O resultado oficial só será conhecido no programa ao vivo, após anúncio da apresentadora Adriane Galisteu.

Veja o resultado

Legenda: O resultado da enquete não altera a votação oficial. Foto: Reprodução.

Relembre a formação da sexta roça

A berlinda começou na terça-feira (28) com Martina Sanzi distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Will Guimarães.

Antes da votação da fazendeira Michelle Barros, Martina abriu o pergaminho branco e teve que escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 10 mil. Ela acabou escolhendo faturar o dinheiro. Em seguida, a "toda-poderosa" indicou Will para o primeiro banco da roça.

Então, com 10 votos, Toninho Tornado foi o mais votado do cara a cara e ocupou o segundo lugar na berlinda. Na hora de escolher quem puxaria da Baia, ele optou por Créo Kellab.

Tradicionalmente, esse seria o momento do Resto Um, no entanto, nesta semana, devido ao Poder da Chama Laranja, Will teve a missão de escolher um dos roceiros para puxar o quarto e último integrante da berlinda provisória.

O modelo usou o poder nele mesmo e selecionou Fabiano Moraes para fechar a formação. Em contrapartida, o publicitário vetou Will da Prova do Fazendeiro.

Com a vitória de Toninho na disputa pelo chapéu, a sexta roça ficou definida com: Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães.