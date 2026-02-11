Sarah diz ter criado expectativa sobre Ana Paula no BBB 26: 'Eu era fã dela'

Sarah Andrade abriu o jogo sobre a relação com Ana Paula no BBB 26 após ter sido eliminada do programa na noite de terça-feira (11). Em entrevista ao "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, a ex-sister revelou ter criado expectativa para encontrar a rival no confinamento antes mesmo de o programa começar. "Me dói, eu era fã dela", revelou.

"A Ana Paula, quando ela participou do programa, eu fui uma das que torceu por ela, eu achava incrível de assistir", confidenciou a influenciadora ao ser questionada sobre os embates entre as duas no jogo.

Sarah explicou que as especulações sobre os nomes das duas começaram nas redes sociais antes do início da edição e, portanto, ela também criou uma série de cenários de como poderia ocorrer essa aproximação.

Mas se a ideia na cabeça era uma, a prática mostrou uma situação bem contrária. "Na convivência, foi um pouquinho diferente. Antes de o pessoal vazar os nossos nomes, começaram as coisas ideias sobre rivalidade feminina, mas eu fui atrás de me conectar com ela. Eu senti que ela estava muito fechada para mim. Até perguntei aqui fora agora e me disseram que desde o início ela me deu o emoji de cobra no Queridômetro", disse Sarah.

Segundo Sarah, a quebra de expectativa permaneceu na cabeça como algo negativo. "Me dói, eu era muito fã dela aqui fora, mas lá dentro não deu certo", continuou.

A ex-sister até ponderou se esta teria sido uma estratégia de Ana Paula, forçando uma rivalidade capaz de repercutir nas redes sociais fora do programa. Ana Maria Braga, inclusive, citou uma ideia. "Ela viu em você a possibilidade de ser a ganhadora do programa e usou uma estratégia por isso", finalizou a apresentadora.