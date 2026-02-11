Diário do Nordeste
Eliminada do BBB 26, Sarah Andrade dá unfollow em Juliette e reacende climão

Ex-sister revisou redes sociais depois da eliminação e repetiu gesto feito anteriormente pela campeã do BBB 21.

Redação producaodiario@svm.com.br
Sarah deixou de seguir Juliette após deixar a casa do BBB 26.
Legenda: Sarah deixou de seguir Juliette após deixar a casa do BBB 26.
Foto: Reprodução/Instagram.

Eliminada do BBB 26, Sarah Andrade começou a se inteirar dos acontecimentos fora da casa, e isso incluiu movimentações nas redes sociais. A brasiliense chamou atenção ao deixar de seguir Juliette no Instagram, retomando um atrito antigo que voltou à tona durante a atual edição do reality.

A decisão foi vista como uma resposta direta à campeã do BBB 21, que já havia feito o mesmo anteriormente. Quando passou a ser citada com frequência dentro do programa, Juliette optou por se afastar do assunto. Questionada se estava acompanhando as menções ao seu nome, ela escreveu no X, antigo Twitter: "Estou evitando".

Durante o paredão que culminou na saída de Sarah, Juliette também publicou uma campanha publicitária que gerou interpretações nas redes. "Qual vai ser a porcentagem?", perguntou Juliette, que poderia ser uma clara menção ao desejo de eliminar Sarah. Depois é que o texto foi complementado com as informações de um banco.

A relação entre as duas remete ao BBB 21, quando Sarah, Juliette e Gil formaram uma aliança que conquistou o público. No entanto, um voto decisivo contra a paraibana acabou marcando a trajetória da brasiliense e provocando forte rejeição. Já no BBB 26, Sarah voltou a mencionar episódios do passado e manteve críticas à antiga aliada, o que dividiu opiniões entre os telespectadores.

Eliminação

No paredão disputado contra Babu e Sol Vega, Sarah foi eliminada com 69,13% da média de votos. Babu recebeu 28,49%, enquanto Sol Vega somou 2,38%.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt ressaltou o histórico dos três veteranos no programa e chamou atenção para um detalhe estratégico: integrante de um trio no jogo, Sarah enfrentou o paredão justamente na semana em que seus aliados ocupavam as posições de líder e anjo.

