Jung Eun-woo, ator de dorama sul-coreano, morre aos 40 anos
Causa da morte não foi revelada pela imprensa sul-coreana.
Jung Eun-woo, ator de dorama sul-coreano, morreu aos 40 anos. A imprensa sul-coreana divulgou que a morte foi registrada nesta quarta-feira (11), porém, não revelaram a causa do óbito.
O artista ficou conhecido por atuar em doramas como "Bride of the Sun", lançado em 2011. Nesta época, Jung recebeu grande reconhecimento do público. Conforme o g1, ele teve sua estreia na televisão em 2006.
Com formação em Teatro e Cinema pela Universidade Dongguk, uma instituição privada em Seul, conseguiu consolidar a carreira com diversos sucessos.
Dentre as produções em que participou, estão filmes como "Bad Boys" e "Miss Change". Em 2021, realizou seu último trabalho nas telas, com o filme "Memoir of a Murderer: Another Story".