Dorama 'Derretendo Pouco a Pouco' estreia no Globoplay

O novo dorama do Globoplay, “Derretendo Pouco a Pouco”, estreou na última quinta-feira (18) e já chama atenção do público brasileiro pela semelhança com a novela “O Tempo Não Para”, exibida pela TV Globo em 2018.

Assim como o folhetim de Mário Teixeira, a produção sul-coreana aposta em uma trama de personagens congelados que despertam anos depois em um mundo completamente diferente.

Na série, lançada originalmente em 2019 pela emissora tvN, o produtor de TV Ma Dong-chan (Ji Chang-wook) e a jovem cheia de ideias Go Mi-ran (Won Jin-ah) participam de um experimento de criogenia. O plano era ficarem congelados por apenas 24 horas, mas um erro faz com que despertem 20 anos depois, em 2019.

O retorno à vida traz consequências inesperadas: seus corpos não conseguem mais regular a temperatura e precisam ser mantidos abaixo de 33°C, o que transforma emoções fortes em risco de sobrevivência. Nesse contexto, os protagonistas acabam se apaixonando.

Elenco de peso

O elenco reúne nomes de destaque da Coreia do Sul, como Ji Chang-wook e Won Jin-ah, além de Yoon Se-ah, Won-hae Kim, Jeong Hae-gyoon, Shim Hyung-tak e Jeon Soo-kyung. A série também conta com participações do cantor Choi Bo-min, do grupo Golden Child, e de Park Jin-young, do duo JJ Project. A direção é de Shin Woo-chul e o roteiro de Baek Mi-kyung, em uma temporada com 16 episódios.

Já na novela brasileira, exibida às 19h, a família Sabino Machado é congelada em 1886 após um naufrágio e desperta em São Paulo no ano de 2018. O enredo combina humor e crítica social ao mostrar o choque entre costumes do século XIX e a modernidade. Juliana Paiva, Edson Celulari, Rosi Campos e Nicolas Prattes integraram o elenco principal.

Apesar das diferenças culturais e de abordagem, o dorama com foco no romance e na ficção científica, e a novela brasileira com tom mais leve e crítico, ambas as produções exploram o mesmo ponto de partida: o impacto do “salto no tempo” na vida dos protagonistas.