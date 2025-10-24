Diário do Nordeste
Quem saiu em 'A Fazenda'? Nizam Hayek é quinto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (23)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Nizam recebendo a informação de que foi eliminado de A Fazenda.
Legenda: Nizam acabou na roça após ser o mais votado pela casa, e acabou vetado da Prova do Fazendeiro por Tàmires.
Foto: Reprodução / TV Record.

O influenciador Nizam Hayek foi o quinto eliminado de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (23), ao receber apenas 18,57% dos votos. 

Com o resultado, Saory Cardoso e Tàmires Assîs se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo. 

A saída de Nizam confirma o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou que ele deixaria o programa.

Nizam acabou na roça após ser o mais votado pela casa. Vetado da Prova do Fazendeiro por Tàmires, ele não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.

Como foi a formação da roça?

O trio de roceiros se definiu após Michelle ganhar a Prova do Fazendeiro. A berlinda começou a se desenhar na última terça-feiras com a indicação do então fazendeiro Matheus Martins, que escolheu enviar Saory Cardoso para o primeiro banco. 

Antes da votação cara a cara, Michelle Barros usou o Poder da Chama Laranja e escolheu dois peões da Baia para receber votos da sede: Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.

Em seguida, Shia Phoenix usou o Poder da Chama Branca, que o possibilitou imunizar dois participantes: um da votação e outro do Resta Um. Então, ele se salvou das indicações da sede e livrou Michelle da dinâmica final.  

Depois, começou o cara a cara. Ao receber 11 indicações, Nizam Hayek foi direto para o segundo banquinho. Em resposta, ele puxou Michelle da Baia. Então, no Resta Um, Tàmires Assîs sobrou, fechando o quarteto, e vetou o ex-BBB de disputar a Prova do Fazendeiro. 

Na quarta, Michelle venceu a dinâmica de liderança e se livrou da berlinda. 

Redação
Há 1 hora
