Quem saiu em 'A Fazenda'? Nizam Hayek é quinto eliminado
O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (23)
O influenciador Nizam Hayek foi o quinto eliminado de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (23), ao receber apenas 18,57% dos votos.
Com o resultado, Saory Cardoso e Tàmires Assîs se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo.
A saída de Nizam confirma o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou que ele deixaria o programa.
Nizam acabou na roça após ser o mais votado pela casa. Vetado da Prova do Fazendeiro por Tàmires, ele não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.
Como foi a formação da roça?
O trio de roceiros se definiu após Michelle ganhar a Prova do Fazendeiro. A berlinda começou a se desenhar na última terça-feiras com a indicação do então fazendeiro Matheus Martins, que escolheu enviar Saory Cardoso para o primeiro banco.
Antes da votação cara a cara, Michelle Barros usou o Poder da Chama Laranja e escolheu dois peões da Baia para receber votos da sede: Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.
Em seguida, Shia Phoenix usou o Poder da Chama Branca, que o possibilitou imunizar dois participantes: um da votação e outro do Resta Um. Então, ele se salvou das indicações da sede e livrou Michelle da dinâmica final.
Depois, começou o cara a cara. Ao receber 11 indicações, Nizam Hayek foi direto para o segundo banquinho. Em resposta, ele puxou Michelle da Baia. Então, no Resta Um, Tàmires Assîs sobrou, fechando o quarteto, e vetou o ex-BBB de disputar a Prova do Fazendeiro.
Na quarta, Michelle venceu a dinâmica de liderança e se livrou da berlinda.