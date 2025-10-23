Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality
Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.
Nizam Hayek deve ser o quinto eliminado de "A Fazenda 17", segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. O ator aparece como menos votado no início da noite desta quinta-feira (23).
Ele está na roça com Tàmires Assîs e Saory Cardoso, disputando a preferência do público.
Mesmo com uma roça equilibrada, Nizam recebeu 26,6% dos votos da enquete, enquanto Saory e Tàmires tiveram 37,1% e 36,2%, respectivamente.
O resultado oficial só será conhecido no programa ao vivo, após anúncio da apresentadora Adriane Galisteu.
Veja o resultado
Como foi a formação da roça?
O trio de roceiros se definiu após Michelle ganhar a Prova do Fazendeiro. A berlinda começou a se desenhar na última terça-feiras com a indicação do então fazendeiro Matheus Martins, que escolheu enviar Saory Cardoso para o primeiro banco.
Antes da votação cara a cara, Michelle Barros usou o Poder da Chama Laranja e escolheu dois peões da Baia para receber votos da sede: Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.
Em seguida, Shia Phoenix usou o Poder da Chama Branca, que o possibilitou imunizar dois participantes: um da votação e outro do Resta Um. Então, ele se salvou das indicações da sede e livrou Michelle da dinâmica final.
Depois, começou o cara a cara. Ao receber 11 indicações, Nizam Hayek foi direto para o segundo banquinho. Em resposta, ele puxou Michelle da Baia. Então, no Resta Um, Tàmires Assîs sobrou, fechando o quarteto, e vetou o ex-BBB de disputar a Prova do Fazendeiro.
Na quarta, Michelle venceu a dinâmica de liderança e se livrou da berlinda.