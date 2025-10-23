Influenciadora Melissa Said está foragida após operação contra tráfico

A influenciadora Melissa Said, que reúne mais de 343 mil seguidores no Instagram, está foragida da Polícia Civil da Bahia.

Ela é um dos principais alvos da operação “Erva Afetiva”, deflagrada para desarticular uma rede criminosa suspeita de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, Melissa não foi localizada após a emissão do mandado de prisão e é considerada foragida da Justiça. O último post dela no Instagram foi feito no dia 2 de outubro.

As investigações apontam que a influenciadora mantinha contatos com fornecedores de drogas nos estados da Bahia e de São Paulo, e usaria as redes sociais para fazer apologia e facilitar a venda de entorpecentes.

Veja também Zoeira Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote Zoeira ‘A Vizinha Perfeita’: conheça verdadeira história por trás da série e personagens

Suspeita de tráfico

Segundo o inquérito, a atuação da investigada não se limitava ao ambiente digital. Melissa é suspeita de comprar, armazenar e distribuir drogas, chegando a repassar produtos a seguidores.

Em uma ação de autopromoção, durante o período natalino, ela teria entregado “kits” com cigarros de maconha nas ruas de Salvador.

A operação “Erva Afetiva” cumpriu dez mandados de busca e apreensão, cinco em Salvador e cinco em São Paulo, e três de prisão. Dois homens foram detidos em Lauro de Freitas (BA), um deles em flagrante por tráfico.

Enquanto Melissa Said segue foragida, a Polícia continua as investigações para identificar outros envolvidos no esquema.