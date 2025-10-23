Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote
Nizam, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam preferência do público
Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tàmires Assîs estão na quinta roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público será eliminado na noite desta quinta-feira (23).
A berlinda foi finalizada nessa quarta (22), com a vitória de Michelle Barros na Prova do Fazendeiro.
Quem do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.
VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE
COMO FOI A FORMAÇÃO DA QUINTA ROÇA
A berlinda começou com a indicação do fazendeiro Matheus Martins, que escolheu enviar Saory Cardoso para o primeiro banco.
Antes da votação cara a cara, Michelle Barros usou o Poder da Chama Laranja e escolheu dois peões da Baia para receber votos da sede: Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.
Em seguida, Shia Phoenix usou o Poder da Chama Branca, que o possibilitou imunizar dois participantes: um da votação e outro do Resta Um. Então, ele se salvou das indicações da sede e livrou Michelle da dinâmica final.
Depois, começou o cara a cara. Ao receber 11 indicações, Nizam Hayek foi direto para o segundo banquinho. Em resposta, ele puxou Michelle da Baia.
Então, no Resta Um, Tàmires Assîs sobrou, fechando o quarteto, e vetou o ex-BBB de disputar a Prova do Fazendeiro.
Na quarta, Michelle venceu a dinâmica de liderança e se livrou da berlinda.