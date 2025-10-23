Geisy Arruda relembra icônico vestido rosa após 16 anos

Todos os anos, Geisy Arruda relembra a polêmica envolvendo o icônico vestido rosa. Em 2025, faz 16 anos desde que ela deixou a Universidade Bandeirante (Uniban) escoltada pela Polícia Militar.

É claro que, para toda essa polêmica, o vestido tinha que ser um ícone, não é mesmo?

Obviamente ele não era apenas um vestido curto, rosa-pink, com pinças e bem ajustado ao corpo. A peça ressaltava as curvas de Geisy, o que fez com que parte dos colegas a hostilizasse dentro da universidade.

Geisy falou nas redes sociais que paga mensalmente uma espécie de 'banco' onde o guarda para preservar a sua integridade.

Feliz aniversário, vestido

Legenda: Geisy Arruda relembra todos os anos a polêmica do vestido rosa. Foto: Reprodução / Rede Social.

Ano passado ela fez uma festa de aniversário para o vestido, que estava debutando.

Para a maioridade do vestido, Geisy pretende levá-lo a Las Vegas e idealiza casar na tradicional cerimônia temática onde um sósia de "Elvis Presley" celebra um casamento.

O que parecia ser o fim de um sonho acadêmico acabou se tornando o começo de uma carreira midiática.

Antes e Depois

Legenda: Antes e depois de Geisy Arruda que celebra anualmente o aniversário de seu icônico vestido rosa. Foto: Reprodução / Rede Social

Na época, loira e com uma fama que parecia passageira, Geisy logo conseguiu parcerias que a ajudaram a realizar o sonho de conseguir seu mega hair, foi o start inicial para o que estava por vir.

Ela virou assunto nacional, o episódio a levou à televisão, às capas de revistas e às redes sociais, onde hoje soma 4.9 milhões de seguidores no Instagram.

Atualmente, morena e influenciadora digital, Geisy fala abertamente sobre autoestima e empoderamento feminino.

Processo Judicial

A Uniban foi condenada em 2010 a pagar uma indenização de R$ 40 mil a Geisy Arruda.