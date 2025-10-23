Diário do Nordeste
Patrícia Poeta leva irmã para gravação e semelhança entre elas chama atenção

Apresentadora surgiu ao lado de Paloma Poeta nas filmagens do especial de fim de ano da emissora

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Assim como Patrícia, Paloma também é jornalista
Legenda: Assim como Patrícia, Paloma também é jornalista
Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Patrícia Poeta surpreendeu os fãs ao aparecer acompanhada da irmã, Paloma Poeta, durante a gravação do especial de fim de ano da TV Globo.

As duas chamaram atenção não apenas pela sintonia, mas também pela forte semelhança física, que virou assunto nas redes sociais após o evento. Neste ano, a gravação da tradicional vinheta da emissora reúne famosos e familiares.

Patrícia, à frente do programa “Encontro”, fez questão de levar a irmã para celebrar mais um ciclo na emissora. Paloma, que também é jornalista, foi recebida com carinho nos bastidores e posou com Patrícia em cliques que logo viralizaram.

Nos registros, as irmãs exibem sorrisos idênticos e estilo semelhante, o que levou internautas a comentarem: “Parecem gêmeas".

Quem é Paloma Poeta

Paloma é jornalista. No início da carreira, atuava no Rio Grande do Sul, mas atualmente mora no Rio de Janeiro, onde apresenta um programa. Em 2021, ela se casou com o também jornalista Luiz Piratininga, mas o casamento chegou ao fim em março de 2025.

Nas redes sociais, Paloma é discreta sobre a vida pessoal, preferindo compartilhar apenas momentos profissionais e registros ocasionais em família.

