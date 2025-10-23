Capitão Hunter questiona policiais durante prisão: 'Por que estão me tratando assim?'

O momento em que o youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter nas redes sociais, foi preso por policiais civis em Santo André, na Grande São Paulo, na última quarta (22), foi registrado e mostrou parte do quarto da casa do influenciador. "Por que vocês estão me tratando assim?", disse ele durante a abordagem.

Nas imagens, é possível visualizar o quarto repleto de brinquedos do desenho Pokémon, além de fios e computadores espalhados. O vídeo do momento foi obtido pela TV Globo e pelo g1.

Assista ao momento da abordagem:

Capitão Hunter foi preso em operação realizada de forma conjunta das polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro, que investiga o influenciador por suspeita de estupro de vulnerável e produção de pornografia infantil.

Segundo a Polícia, foram encontrados seis celulares, três pendrives e uma CPU de computador na residência de João Paulo Manoel.

Rafael Feltrin, advogado de defesa do influenciador, apontou que as acusações são "absolutamente inverídicas" e serão esclarecidas "no momento oportuno".

Investigação do caso

A prisão temporária de Capitão Hunter foi determinada por um juiz do Rio de Janeiro após a denúncia de uma menina de 13 anos. Conforme as investigações, o influenciador teria usado aplicativos como Discord e WhatsApp para exibir partes íntimas às vítimas e exigir que elas fizessem o mesmo.

O pedido de prisão à Justiça descrevia João Paulo como um "abusador de elevado grau de periculosidade", suspeita de atrair crianças e adolescentes por meio do perfil nas redes com o objetivo de ganhar confiança dos vulneráveis.

Segundo a menina narrou à Polícia Civil, o homem fez videochamadas nas quais mostrou as partes íntimas para ela e pediu que ela fizesse o mesmo.

Agora, a polícia investiga se João Paulo usou as redes para aliciar menores e exibir as próprias partes íntimas, além de exigir que crianças e adolescentes também mostrassem os corpos em vídeos e imagens.

Quem é o youtuber Capitão Hunter?

Hunter se tornou conhecido por produzir conteúdo sobre a série Pokémon, com vídeos de gameplays, transmissões ao vivo de partidas e unboxings, nos quais mostrava o desembalar de cartas e produtos colecionáveis.

Com um público formado em grande parte por crianças e adolescentes, ele acumulou quase 1 milhão de seguidores nas plataformas YouTube, Instagram e TikTok.