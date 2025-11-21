Quem saiu em A Fazenda? Cearense é eliminado em nona roça
O peão foi o menos votado e deixou o reality nessa quinta-feira (20).
O cantor cearense Wallas Arrais foi o peão eliminado na nona roça de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (20), ao receber 31,04% dos votos.
Com o resultado, Duda Wendling e Maria Caporusso se salvaram da berlinda e retornaram ao programa.
A saída do artista contraria o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou a eliminação da empresária.
O cearense acabou na roça após ser enviado pela fazendeira Saory, que o escolheu para se vingar da indicação à oitava roça. Ele foi vetado da Prova do Fazendeiro por Duda e não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.
Como foi a formação da Roça?
A berlinda começou na noite de terça-feira (18), com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado.
Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação. Já na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicações e foi a segunda enviada para a Roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo.
Veja também
Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.
Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora.
A berlinda da semana foi finalizada na quarta (19), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro.