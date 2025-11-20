Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso disputam a preferência do público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:34)
Zoeira
Maria Caporusso é uma mulher branca de cabelo acobreado. Na foto, ela está debatendo com uma pessoa.
Legenda: Maria Caporusso é empresária e influenciadora.
Foto: Reprodução/Record.

Maria Caporusso é a participante de "A Fazenda 17" que o público do Diário do Nordeste menos quer que fique no reality. Na enquete do jornal, publicada na manhã desta quinta-feira (20), a empresária e influenciadora recebeu apenas 23,7% dos votos para permanecer na casa.

Na Roça da semana, Duda Wendling desponta como a preferida do público, com 48,8% dos votos para seguir no jogo. Depois dela, o cearense Wallas Arrais é o segundo predileto, com 27,5%.

Resultado da enquete do Diário do Nordeste sobre A Fazenda 17.
Legenda: O resultado da enquete não interfere no reality.
Foto: Reprodução.

O menos votado do público geral será eliminado na noite desta quinta.

Como foi a formação da Roça?

A berlinda começou na noite de terça-feira (18), com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado. 

Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação. Já na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicações e foi a segunda enviada para a Roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Gaby Spanic faz harmonização facial após desistência de 'A Fazenda 17'

Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.

Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora.

Quem é o fazendeiro?

A berlinda da semana foi finalizada nessa quarta (19), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro, confirmando a preferência do público. 

Vote em quem você quer que fique

inter@

Assuntos Relacionados
Maria Caporusso é uma mulher branca de cabelo acobreado. Na foto, ela está debatendo com uma pessoa.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso disputam a preferência do público.

Redação
Há 17 minutos
Miss Angola Maria Da Cunha (frente direita) sobe ao palco com outras concorrentes durante a apresentação nacional de figurinos do Miss Universo 2025 em Nonthaburi, ao norte de Bangkok, em 19 de novembro de 2025.
Zoeira

Veja cinco curiosidades sobre o concurso Miss Universo 2025

Candidatas com mais de 40 anos, trans e estreia de palestina são destaques.

Redação
Há 40 minutos
Um jovem sentado em ambiente interno, olhando com expressão séria para o lado. Ele tem cabelo loiro ondulado, um pouco comprido, e veste uma blusa de moletom cinza. Ao fundo, o cenário é desfocado, com luz natural entrando por grandes janelas e plantas visíveis, criando um clima suave e iluminado.
Zoeira

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha data de estreia e teaser inédito; veja

A narrativa revisita o passado de Panem com foco na experiência de Haymitch Abernathy.

Redação
Há 2 horas
Maria Gabriela Lacerda desfilou com figurino em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.
Zoeira

Miss Universo: brasileira usa traje de R$ 130 mil inspirado em Nossa Senhora Aparecida

Modelo Maria Gabriela Lacerda desfilou figurino que levou sete meses e 15 profissionais para ser produzido

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra influenciadora fitness Gracyanne Barbosa abraçada ao ex-marido, o cantor Belo.
Zoeira

Gracyanne e Belo estão oficialmente divorciados, diz colunista

União de 16 anos foi encerrada por decreto judicial.

Redação
20 de Novembro de 2025
Gabrielle Henry conquistou o título de Miss Jamaica 2025 em agosto e também é médica oftalmologista.
Zoeira

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cai no palco e é hospitalizada

Gabrielle Henry sofreu acidente em etapa preliminar e teve ferimentos leves.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que estão na nona roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Duda, Wallas e Maria disputam a preferência do público.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra o jornalista Dudu Camargo usando chapéu de fazendeiro em A Fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a nona berlinda.

Redação
20 de Novembro de 2025
Leticia Prisco ao lado de Heloisa, durante uma festa.
Zoeira

Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

Atriz assume relacionamento após meses de circulação discreta ao lado da parceira.

Redação
19 de Novembro de 2025
A última temporada de Stranger Things estreia este mês na Netflix.
Zoeira

Confira as datas dos últimos episódios de 'Stranger Things' na Netflix

Série será dividida em três partes e apresenta novos personagens na reta final.

Redação
19 de Novembro de 2025
Saiba quais são as favoritas a vencer o Miss Universo 2025
Zoeira

Saiba quais são as favoritas para vencer o Miss Universo 2025

Brasileira pode quebrar jejum de 57 anos

Diddy é acusado de novos crimes sexuais.
Zoeira

Produtor acusa Diddy de novos abusos sexuais entre 2020 e 2021

Jonathan Hay relatou agressões e entregou material às autoridades.

Redação
19 de Novembro de 2025
Buzeira sorrindo para a câmera, com macaco preto no ombro, em meio a veículos de alto luxo como um helicóptero e carros esportivos.
Zoeira

Justiça nega habeas corpus a Buzeira, preso por lavagem de dinheiro

Influenciador seguirá detido após TRF-3 considerar justificadas as suspeitas de ligação com esquema internacional do tráfico.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do cantor Robbie Williams em show.
Zoeira

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

Cantor fez um alerta sobre problemas de saúde por conta de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Michelle Barros comandará a cobertura do Miss Universo 2025.
Zoeira

Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

Concurso volta à TV brasileira após quase cinco anos e terá participação de Natália Guimarães e Júlia Gama.

Redação
18 de Novembro de 2025
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
18 de Novembro de 2025
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
18 de Novembro de 2025
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025