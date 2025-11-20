Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Maria Caporusso é a participante de "A Fazenda 17" que o público do Diário do Nordeste menos quer que fique no reality. Na enquete do jornal, publicada na manhã desta quinta-feira (20), a empresária e influenciadora recebeu apenas 23,7% dos votos para permanecer na casa.

Na Roça da semana, Duda Wendling desponta como a preferida do público, com 48,8% dos votos para seguir no jogo. Depois dela, o cearense Wallas Arrais é o segundo predileto, com 27,5%.

Legenda: O resultado da enquete não interfere no reality. Foto: Reprodução.

O menos votado do público geral será eliminado na noite desta quinta.

Como foi a formação da Roça?

A berlinda começou na noite de terça-feira (18), com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado.

Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação. Já na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicações e foi a segunda enviada para a Roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo.

Veja também Zoeira Gaby Spanic faz harmonização facial após desistência de 'A Fazenda 17'

Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.

Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora.

Quem é o fazendeiro?

A berlinda da semana foi finalizada nessa quarta (19), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro, confirmando a preferência do público.

Vote em quem você quer que fique