Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality
Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso disputam a preferência do público.
Maria Caporusso é a participante de "A Fazenda 17" que o público do Diário do Nordeste menos quer que fique no reality. Na enquete do jornal, publicada na manhã desta quinta-feira (20), a empresária e influenciadora recebeu apenas 23,7% dos votos para permanecer na casa.
Na Roça da semana, Duda Wendling desponta como a preferida do público, com 48,8% dos votos para seguir no jogo. Depois dela, o cearense Wallas Arrais é o segundo predileto, com 27,5%.
O menos votado do público geral será eliminado na noite desta quinta.
Como foi a formação da Roça?
A berlinda começou na noite de terça-feira (18), com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado.
Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação. Já na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicações e foi a segunda enviada para a Roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo.
Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.
Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora.
Quem é o fazendeiro?
A berlinda da semana foi finalizada nessa quarta (19), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro, confirmando a preferência do público.
Vote em quem você quer que fique