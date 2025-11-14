Diário do Nordeste
Gaby Spanic faz harmonização facial após desistência de 'A Fazenda 17'

Atriz venezuelana, conhecida por “A Usurpadora”, renovou o visual durante temporada no Brasil.

(Atualizado às 21:16)
O resultado da harmonização facial de Gaby Spanic chamou atenção nas redes sociais.
Legenda: O antes e depois de Gaby Spanic chamou atenção nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

A atriz venezuelana Gaby Spanic, celebrada mundialmente pelos papéis de Paola e Paulina Bracho em “A Usurpadora”, aproveitou a temporada no Brasil para realizar um procedimento estético em São Paulo. Aos 51 anos, ela se submeteu ao “Rejuvenne”, técnica voltada ao rejuvenescimento facial que inclui lifting temporal, fios de PDO, preenchimentos labial e malar, além de sessão de laser red.

A clínica responsável divulgou imagens de antes e depois nesta sexta-feira (14), destacando a transformação da artista. Segundo a equipe, o conjunto de procedimentos buscou devolver firmeza, contorno e luminosidade ao rosto da atriz.

A renovação estética ocorre após Gaby ser retirada de “A Fazenda 17”, da Record. A expulsão aconteceu após uma dinâmica de confronto entre os participantes. Durante a atividade, Spanic criticou a postura da produção diante de episódios de violência no programa e, ao final de seu discurso, deu um tapa na amiga Tamires Assis, gesto que viola as regras do reality.

A ação, segundo Gaby, fazia parte de um protesto planejado contra o que ela chamou de “seletividade” na condução das punições dentro do confinamento. Tamires, porém, não sabia que a encenação terminaria com um tapa, o que intensificou a repercussão do episódio.


