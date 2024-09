'Fresh Frozen': entenda técnica que usa cadáveres para treinar harmonização facial e outras práticas

Uma série de publicações nas redes sociais chamou a atenção de internautas, nesta semana, para a técnica conhecida como "Fresh Frozen", que usa cadáveres humanos congelados para treinar profissionais de diversas áreas, em práticas como harmonização facial, anatomia e intervenções cirúrgicas.

A discussão começou após a tatuadora Helen Fernandes, conhecida pelo user Malfeitona, relatar, em postagens feitas na terça-feira (24), que descobriu o método após um familiar, formado em odontologia, fazer um curso de harmonização facial no qual usou cabeças humanas congeladas para treinar as técnicas ensinadas na formação.

Veja também Ser Saúde OMS emite alerta sobre escassez mundial de antídoto contra picadas de cobra; entenda Ser Saúde Anvisa proíbe fabricação e venda de medidor de pressão e termômetro com mercúrio

Segundo a artista, as partes seriam etiquetadas com informações como origem e nome do indivíduo. No relatado, ela disse que as peças teriam sido importadas dos Estados Unidos e seriam de pessoas condenadas a pena de morte no país. "Trazem as cabeças geladas pra cá porque estão frescas e já se sabe a causa da morte e o estado", detalhou a tatuadora.

O relato viralizou no Bluesky e alcançou, inclusive, outras redes, como o Instagram. As reações foram variadas: "Não pode ser verdade!", respondeu um usuário na postagem de Helen. "Vocês não durariam uma semana num curso de saúde", destacou outro, no mesmo fio.

A discussão sobre a técnica também gerou curiosidade nos usuários. Dados do Google Trends — ferramenta que monitora as palavras mais pesquisados na internet — apontam que o termo "Fresh Frozen" foi buscado mais de 10 mil vezes até esta sexta-feira (27).

O que é e para que serve técnica 'Fresh Frozen'

No Brasil, a lei 8.501, de 1992, estabelece que corpos de pessoas não identificadas — que não foram reclamados por familiares em até 30 dias após o óbito — podem ser doados para universidades públicas, seguindo uma série de trâmites legais. Com o avanço da tecnologia, esse tipo de situação se tornou menos comum. Em consequência, instituições de ensino no País sofrem com a falta de cadáveres para a formação de profissionais de diversas áreas, como medicina, farmácia, fisioterapia e educação física, conforme informações da BBC.

Com a necessidade de estudantes manipularem e explorarem estruturas anatômicas humanas reais, a técnica "Fresh Frozen" se mostrou como uma alternativa ao problema. Segundo o site do Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC), que é um dos locais que oferecem o método, "ter uma experiência em cadáver fresco é hoje um importante diferencial no currículo de qualquer profissional da área da saúde".

E o que é a prática? Conforme a instituição, a metodologia usa corpos congelados, livres de conservantes, como o formol, o que permitiria a conservação das estruturas anatômicas, deixando-as mais próximas da realidade, "não existindo qualquer alteração na rigidez dos tecidos, alteração de cor ou de textura".

No relato da tatuadora, ela afirma que o familiar teria manipulado a mesma cabeça nos dias em que participou da formação. De acordo com ITC, é possível que cada peça de "Fresh Frozen" seja utilizada individualmente ou por até oito alunos.

No portal, a instituição de ensino também confirma o relato de Helen sobre os cadáveres serem importados: "As peças chegam de fora do Brasil, sem origem especificada".

Ainda conforme o ITC, com o fim da utilidade das peças, elas são descartadas através da cremação.