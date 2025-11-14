Quem saiu em A Fazenda? Matheus é eliminado em oitava roça

O modelo Matheus Martins foi o peão eliminado na oitava roça de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (13), ao receber somente 28,95% dos votos.

Com o resultado, Carol Lekker e Toninho Tornado se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo.

A saída de Matheus contraria o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou a eliminação do humorista.

O modelo acabou na roça após ser o peão mais votado pelo deck. Ele foi vetado da Prova do Fazendeiro por Toninho e não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.

Como foi a formação da oitava roça

A berlinda começou a se formar na terça-feira (11), com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling.

Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho.

Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou à berlinda.

Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto.

Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro.

Veja também Zoeira Confira lista dos vencedores do Grammy Latino 2025 Zoeira Confirmada 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo'

Na dinâmica do chapéu, realizada na quarta-feira (12), Saory levou a melhor e venceu, se livrando da roça.

Como o resultado, Carol, Toninho e Matheus disputaram a preferência do público, mas o modelo levou o menor número de votos e saiu do programa.