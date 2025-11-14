Quem saiu em A Fazenda? Matheus é eliminado em oitava roça
O peão foi o menos votado e deixou o reality nessa quinta-feira (13).
O modelo Matheus Martins foi o peão eliminado na oitava roça de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (13), ao receber somente 28,95% dos votos.
Com o resultado, Carol Lekker e Toninho Tornado se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo.
A saída de Matheus contraria o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou a eliminação do humorista.
O modelo acabou na roça após ser o peão mais votado pelo deck. Ele foi vetado da Prova do Fazendeiro por Toninho e não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.
Como foi a formação da oitava roça
A berlinda começou a se formar na terça-feira (11), com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling.
Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho.
Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou à berlinda.
Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto.
Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro.
Na dinâmica do chapéu, realizada na quarta-feira (12), Saory levou a melhor e venceu, se livrando da roça.
Como o resultado, Carol, Toninho e Matheus disputaram a preferência do público, mas o modelo levou o menor número de votos e saiu do programa.