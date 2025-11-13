Enquete 'A Fazenda 17': Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Toninho Tornado deve ser o oitavo eliminado de "A Fazenda 17", segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. O ator aparece como menos votado na noite desta quinta-feira (13).

Ele está na roça com Carol Lekker e Matheus Martins, disputando a preferência do público.

Toninho foi a menos votado na enquete, recebendo 26,6% dos votos da enquete, enquanto Carol e Matheus tiveram 42,4% e 31,0%, respectivamente.

O resultado oficial só será conhecido no programa ao vivo, após anúncio da apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a formação da oitava roça

A berlinda começou a se formar na terça-feira (11), com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling.

Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho.

Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou à berlinda.

Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto.

Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro.

Na dinâmica do chapéu, Saory levou a melhor e venceu, se livrando da roça.