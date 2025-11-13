Músico gaúcho Julio Reny é agredido com troféu e perde parte da visão após show

O músico gaúcho Julio Reny, de 66 anos, foi agredido com pancadas no rosto após um show no último sábado (8). Segundo informações divulgadas por sua filha, Consuelo Vallandro, nas redes sociais, o ataque teria sido cometido por um ex-produtor dentro da casa do artista, em Porto Alegre.

Em conversa com o g1, Consuelo relatou que o agressor usou uma estatueta do Prêmio Açorianos de Música, troféu que Julio havia recebido no dia 5 de novembro, para golpear o cantor. “Foi em razão de um surto, algo assim, após uso de álcool, sei lá, e entrou numa paranoia e atacou ele dentro de casa”, afirmou. “Ele lembra de tudo praticamente".

Julio sofreu lesões na face e descolamento de retina, o que resultou na perda parcial da visão. Ele aguarda a marcação de uma consulta pelo SUS que antecede a cirurgia. “Na condição emocional e psiquiátrica dele, é importante mantê-lo em casa, onde ele tem a memória espacial e ainda consegue minimamente ter uma autonomia de movimentação e conforto para este momento”, explicou Consuelo.

De acordo com a filha, o agressor era uma pessoa “de extrema confiança e convívio”. “É triste porque ele estava numa fase boa após uma campanha de doações para pagar dívidas e estava sendo chamado pra shows”, acrescentou.

Consuelo também iniciou uma campanha online para ajudar no pagamento de dois meses de cuidadoras 24 horas. “Estipulando que a cirurgia ainda deva acontecer até o final de novembro, e depois dela ainda leva mais 30 a 45 dias para ele voltar a enxergar e voltar a ter uma autonomia, qualquer ajuda é bem-vinda neste momento”, escreveu.

Quem é o músico gaúcho Julio Reny

Julio Reny é cantor, compositor e figura histórica do rock gaúcho. Com mais de 45 anos de carreira, foi líder das bandas Cowboys Espirituais, KM 0, Expresso Oriente e Irish Boys.

Entre seus maiores sucessos estão as canções “Amor & Morte”, “Jovem Cowboy” e “Não Chores, Lola”, que marcaram gerações no cenário musical do Rio Grande do Sul. Conhecido por sua poesia urbana e letras melancólicas, Julio é considerado um dos nomes mais autênticos da cena independente do sul do país.

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e problemas de saúde nos últimos anos, o artista vinha retomando os palcos e celebrando o reconhecimento da própria trajetória, agora marcada por mais um episódio doloroso em sua longa carreira.

Vídeo: https://www.instagram.com/p/DQ9QFDRjtaY/