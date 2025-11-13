Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Músico gaúcho Julio Reny é agredido com troféu e perde parte da visão após show

Ícone do rock do RS, artista de 66 anos foi atacado dentro de casa por um ex-produtor.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Julio é cantor e figura histórica do rock gaúcho.
Legenda: Julio é cantor e figura histórica do rock gaúcho.
Foto: Reprodução/Instagram.

O músico gaúcho Julio Reny, de 66 anos, foi agredido com pancadas no rosto após um show no último sábado (8). Segundo informações divulgadas por sua filha, Consuelo Vallandro, nas redes sociais, o ataque teria sido cometido por um ex-produtor dentro da casa do artista, em Porto Alegre.

Em conversa com o g1, Consuelo relatou que o agressor usou uma estatueta do Prêmio Açorianos de Música, troféu que Julio havia recebido no dia 5 de novembro, para golpear o cantor. “Foi em razão de um surto, algo assim, após uso de álcool, sei lá, e entrou numa paranoia e atacou ele dentro de casa”, afirmou. “Ele lembra de tudo praticamente". 

Julio sofreu lesões na face e descolamento de retina, o que resultou na perda parcial da visão. Ele aguarda a marcação de uma consulta pelo SUS que antecede a cirurgia. “Na condição emocional e psiquiátrica dele, é importante mantê-lo em casa, onde ele tem a memória espacial e ainda consegue minimamente ter uma autonomia de movimentação e conforto para este momento”, explicou Consuelo.

De acordo com a filha, o agressor era uma pessoa “de extrema confiança e convívio”. “É triste porque ele estava numa fase boa após uma campanha de doações para pagar dívidas e estava sendo chamado pra shows”, acrescentou.

Consuelo também iniciou uma campanha online para ajudar no pagamento de dois meses de cuidadoras 24 horas. “Estipulando que a cirurgia ainda deva acontecer até o final de novembro, e depois dela ainda leva mais 30 a 45 dias para ele voltar a enxergar e voltar a ter uma autonomia, qualquer ajuda é bem-vinda neste momento”, escreveu.

Quem é o músico gaúcho Julio Reny

Julio Reny é cantor, compositor e figura histórica do rock gaúcho. Com mais de 45 anos de carreira, foi líder das bandas Cowboys Espirituais, KM 0, Expresso Oriente e Irish Boys.

Entre seus maiores sucessos estão as canções “Amor & Morte”, “Jovem Cowboy” e “Não Chores, Lola”, que marcaram gerações no cenário musical do Rio Grande do Sul. Conhecido por sua poesia urbana e letras melancólicas, Julio é considerado um dos nomes mais autênticos da cena independente do sul do país.

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e problemas de saúde nos últimos anos, o artista vinha retomando os palcos e celebrando o reconhecimento da própria trajetória, agora marcada por mais um episódio doloroso em sua longa carreira.

Vídeo: https://www.instagram.com/p/DQ9QFDRjtaY/

Julio é cantor e figura histórica do rock gaúcho.
Zoeira

Músico gaúcho Julio Reny é agredido com troféu e perde parte da visão após show

Ícone do rock do RS, artista de 66 anos foi atacado dentro de casa por um ex-produtor.

Redação
Há 6 minutos
Doca Street faleceu em 2020, aos 86 anos.
Zoeira

O que aconteceu com Doca Street? O destino do homem que matou Ângela Diniz

Quase 50 anos após o crime, a nova série da HBO Max reacende o debate sobre o caso e o destino do empresário condenado.

Redação
Há 28 minutos
Colagem de imagens mostra participantes do reality show a Fazenda 17 Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado, que disputam a oitava roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Carol, Matheus e Toninho disputam a preferência do público.

Redação
13 de Novembro de 2025
Saory comemora a vitória na prova.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Saory Cardoso vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

A influenciadora disputou o chapéu com Toninho Tornado e Carol Lekker.

Redação
13 de Novembro de 2025
Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Shawn Mendes.
Zoeira

Carlinhos Brown recebe visita de Ivete Sangalo e Shawn Mendes em Salvador

Após alguns dias no Rio de Janeiro, o artista canadense desembarcou em Salvador, nesta semana.

Redação
12 de Novembro de 2025
Foto de Luana Piovani, com camiseta branca e sem maquiagem no rosto. A atriz criticou Boninho nas redes sociais.
Zoeira

Luana Piovani apoia crítica de Narcisa e alfineta Boninho nas redes

Atriz compartilhou trecho da entrevista de Narcisa Tamborindeguy e provocou o diretor.

Redação
12 de Novembro de 2025
Colagem mostra os participantes da Prova do Fazendeiro: Carol Saory e Toninho.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: veja resultado final de quem você acha que será o próximo Fazendeiro

O resultado final da enquete mostra Saory com 50,1% da preferência do público.

Redação
12 de Novembro de 2025
Luciana, ex-rouge, agora realiza atendimentos voltados ao autoconhecimento e à cura energética.
Zoeira

Ex-Rouge Luciana Andrade troca os palcos pela terapia energética

Aos 47 anos, cantora oferece atendimentos em medicina vibracional.

Redação
12 de Novembro de 2025
Meryl Streep e Anne Hathaway brilham no teaser de 'O Diabo Veste Prada 2'
Zoeira

Meryl Streep e Anne Hathaway brilham no teaser de 'O Diabo Veste Prada 2'

Sequência chega aos cinemas em maio de 2026.

Redação
12 de Novembro de 2025
Carol, Matheus, Saory e Toninho estão na oitava berlinda de 'A Fazenda 17'.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda 17': parcial indica quem deve ganhar Prova do Fazendeiro

A competição ocorre na noite desta quarta-feira (12).

Redação
12 de Novembro de 2025
André Lamoglia segurando uma claquete com a inscrição
Zoeira

Confirmada 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo'

Mundo do jogo do bicho é explorado em série da Netflix.

Redação
12 de Novembro de 2025
Leo Salles e Ramiro Bertassin na final do Masterchef Confeitaria, da Band.
Zoeira

Quem venceu o Masterchef Confeitaria 2025? Veja detalhes da final do reality

Disputa ocorreu entre participantes Leo Salles e Ramiro Bertassin.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem de fotos de Carol Lekker, Saory Cardoso e Toninho Tornado, participante do reality show A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro e tentam escapar da oitava roça do programa.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra o casal Shia e Michelle recebendo a informação de que foram eliminados.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Shia e Michelle não sobrevivem ao Super Paiol e são eliminados do reality

O casal foi o menos votado na dinâmica, uma das novidades da temporada.

Redação
11 de Novembro de 2025
Colagem de fotos de Boninho e Narcisa Tamborindeguy.
Zoeira

Boninho se pronuncia após Narcisa Tamborindeguy o criticar

O ex-direito da Globo criticou ainda o programa De Frente Com Blogueirinha.

Redação
11 de Novembro de 2025
Colagem mostra os participantes que integram a votação do Super Paiol, Créo, Fabiano, Michelle e Shia.
Zoeira

Enquete ‘A Fazenda 17’: veja o resultado final de quem sai no Super Paiol

Dois participantes serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Redação
11 de Novembro de 2025
Karol irá estrear como madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, no Carnaval de São Paulo.
Zoeira

Influenciadora vende frascos com gotas de suor por até R$ 1,5 mil

Karol Rosalin afirma que usará lucros das gotas de suor para desfilar na Sapucaí.

Redação
11 de Novembro de 2025
Ator Oh Yeong-su durante premiere de Round 6.
Zoeira

Oh Yeong-su, ator de ‘Round 6’, é absolvido de condenação por assédio sexual

Os juízes do caso entenderam que as provas coletadas pela promotoria não eram suficientes.

Redação
11 de Novembro de 2025
Marianna é a filha mais velha de Narcisa e Boninho.
Zoeira

Quem é Marianna Tamborindeguy, filha mais velha de Narcisa e Boninho

Discreta e longe dos holofotes, Marianna é psicóloga e atua no SUS.

Redação
11 de Novembro de 2025
Narcisa foi casada com Boninho nos anos 1990.
Zoeira

Narcisa Tamborindeguy critica Boninho e diz que ele é 'um pai ausente'

A socialite afirmou que o ex-marido não foi presente na criação da filha mais velha, Marianna.

Redação
11 de Novembro de 2025