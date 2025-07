Quem ganhou o Power Couple 2025? Carol e Radamés são campeões com 54% dos votos

O casal Carol e Radamés foi o vencedor do Power Couple Brasil 7, com 54,24% dos votos. Os dois faturaram R$ 446 mil, valor acumulado durante toda a participação no reality.

O resultado foi anunciado nessa quinta-feira (10) pelos apresentadores do reality, Felipe Andreoli e Rafa Brites, numa noite que relembrou toda a temporada, cheia de embates e muita competição.

Adriana e Dhomini conquistaram a segunda posição, com 41,84% dos votos, e levaram para casa um carro 0 km. Já Rayanne e Victor ficaram em terceiro lugar, com 3,92%, faturando R$ 50 mil.

Todos os competidores eliminados estavam presentes acompanhando a final. A temporada foi intensa, marcada por tretas e muita disputa nas provas.

Para o casal de apresentadores, a sétima temporada foi marcante e inesquecível. Felipe e Rafa avaliaram que o melhor casal foi aquele que conseguiu atrair a atenção do público por ter seus valores iguais aos dos telespectadores.

Enquete apontou Carol e Radamés como campeões

O resultado parcial da enquete Power Couple do Diário do Nordeste já havia apontado Carol e Radamés como os campeões do programa, com 60,30% dos votos dos leitores. Enquanto Adriana e Dhomini concentravam 37,60% dos votos, e Ray e Victor apareceram com 2,1%.