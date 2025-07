Enquete Power Couple: parcial aponta qual casal deve ganhar o programa; confira

O casal Carol e Radamés são os favoritos a vencerem esta edição do "Power Couple Brasil", reality da TV Record. Eles disputam a grande final do programa ao lado de Adriana e Dhomini, e Ray e Victor. Conforme a enquete do Diário do Nordeste, Carol e Radamés concentram 60,3% dos votos do público.

Adriana e Dhomini receberam 37,6% dos votos favoráveis à vitória no game, enquanto Ray e Victor tiveram apenas 2,1% de apoio.

O casal mais votado será o vencedor do reality show. O resultado da final da 7ª temporada do programa será divulgado ao vivo, a partir das 22h30 na RecordTV.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi formada a final do Power Couple?

Por terem o melhor saldo da semana, Adriana e Dhomini foram os primeiros finalistas do programa, ainda na terça-feira (8).

Com a eliminação do casal Tali e Rafa durante a última DR da 7ª temporada na quarta-feira (9), resultado que confirmou a parcial da enquete do Diário do Nordeste, os demais pares se classificaram para a última etapa do reality show.