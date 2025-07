Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (13/07)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (13) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", conforme grade de programação da TV Globo.

Neste domingo, a repórter Ana Carolina Raimundi acompanha Beatriz Reis, a Bia do Brás, para registrar os bastidores dos desfiles da Semana de Alta-Costura de Paris. A dupla visita ateliês e encontra com brasileiros que vivem o universo da moda na capital francesa. Na reportagem, elas andam pela Cidade Luz e fazem uma maratona acompanhando os desfiles dos maiores estilistas do mundo.

No segundo episódio de "Prazer, Renata 60+", a repórter Renata Ceribelli mostra como o mercado de trabalho está redescobrindo os profissionais com mais de seis décadas. O episódio ainda provoca o debate sobre o envelhecer e se sentir útil.

Já no palco do ‘Show da Vida’, o grupo Menos é Mais canta seus maiores sucessos e conversa com a apresentadora Poliana Abritta sobre o surgimento do grupo em 2016 e as referências no samba.

Que horas começa o Fantástico hoje (13)?

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h30.

