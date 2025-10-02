Os 11 melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida

O desejo de dançar na chuva, cantar em campos verdejantes e viver um amor de verão na Grécia. Tudo isso pode ter influência de musicais que marcaram o cenário cultural, como "Cantando na Chuva" e "A Noviça Rebelde". Para os amantes do gênero, o Diário do Nordeste organizou uma lista com os 11 melhores musicais que merecem ser vistos pelo menos uma vez na vida.

As obras são diversas, podendo ser mais leves e divertidas, como as histórias de amor, ou mais profundas e dramáticas, como ocorre em "Os Miseráveis" e "O Fantasma da Ópera". Algumas das obras possuem músicas marcantes, que conseguiram furar a bolha de fãs, como em "Mamma Mia!".

O que são musicais?

Os filmes musicais são as obras que combinam música, canções, diálogos e, em alguns casos, dança. Na narrativa, o conteúdo emocional é transmitido por meio da música, que atravessa toda a história.

Quais são os tipos musicais?

Existem diversos tipos de musicais. Ainda que todos estejam inseridos na categoria com canções, alguns abordam temas mais profundos e complexos. Dentre alguns tipos, existem:

Musicais de comédia: Focam na parte mais cômica da história, não trazendo tanto debates profundos sobre o desenvolvimento dos personagens. O filme "Escola de Rock" é um dos grandes exemplos;

Musicais de romance: Focam no romance da trama, como "A Star is Born" e "Grease";

Musicais de drama: O arco de desenvolvimento e superação dos personagens são os principais elementos da trama. "Almost Famous", "Across the Universe" e "Hamilton" são exemplos;

Musicais épicos: Inspirados em grandes, dramáticas e marcantes histórias, são considerados musicais épicos obras como "Os Miseráveis" e "O Fantasma da Ópera".

Do clássico ao contemporâneo: 11 melhores musicais de todos os tempos

Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978)

As danças e músicas de "Grease: Nos Tempos de Brilhantina" (1978) marcaram uma geração. Jovens passaram a se inspirar em John Travolta, enquanto as adolescentes sonhavam em ser como Sandy, interpretada por Olivia Newton-John.

O musical é ambientado na Califórnia de 1959, quando a boa moça Sandy se apaixona pelo irresistível Danny. Os dois vivem um romance de verão e, de volta às aulas, percebem que são da mesma escola.

Porém, integram grupos diferentes: Sandy faz parte das Pink Ladies, enquanto Danny é o líder da gangue dos T-Birds. Para ficarem juntos, precisam lidar com novas amizades e sentimentos conflitantes.

Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001)

Com músicas marcantes como "Your Song" e "El Tango de Roxanne", a produção "Moulin Rouge: Amor em Vermelho" (2001) encantou o público. O musical conta com Nicole Kidman e Ewan McGregor no papel principal.

Na história, o poeta Christian, conhecido por sua ingenuidade, decide se mudar ao boêmio bairro Montmartre, em Paris. Lá, descobre a boate Moulin Rouge e se apaixona pela mais bela cortesã de Paris, Satine (Nicole Kidman).

Porém, ela está prometida para o Duque de Monroth (Richard Roxburgh). Os amantes começam a fazer o possível para ficarem juntos.

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (2018)

Continuação do musical "Mamma Mia!", o filme "Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo" (2018) vai acompanhar a história da jovem Donna na década de 1970.

Na nova produção, o público descobre mais detalhes sobre como Donna conheceu Sam, Harry e Bill, os três pretendentes que podem ser pais de Sophie.

O elenco junta nomes já consolidados na indústria cinematográfica, como Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Colin Firth e Stellan Skarsgard.

A Noviça Rebelde (1965)

Vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção, "A Noviça Rebelde" (1965) se consagrou como um clássico ainda na época do lançamento.

A história aborda o drama de uma noviça, interpretada por Julie Andrews, que tenta se adaptar às rígidas normas de um convento. No entanto, ela logo desiste da vida religiosa. Para ter um local onde morar, a jovem passa a trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp (Christopher Plummer).

Sua atitude positiva leva a alegria de volta à casa do viúvo e de seus sete filhos. Nessa processo, acaba conquistando o coração de Von Trapp.

Chicago (2002)

O musical "Chicago" (2002) gira em torno de Velma (Catherine Zeta-Jonas) e o advogado Billy Flynn (Richard Gere). Após Velma matar o marido, Billy é escolhido para defendê-la.

Na prisão, Velma conhece a cantora Roxie (Renée Zellweger). Após o caso se transformar em um circo midiático, Velma e Roxie passam a competir pelo topo desse inusitado estrelato.

Hedwig: Rock, Amor e Traição (2001)

"Hedwig: Rock, Amor e Traição" é um filme musical de comédia de 2001. A produção estadunidense é dirigida e estrelada por John Cameron Mitchell.

Nele, uma cantora de punk rock queer de Berlim Oriental realiza uma turnê pelos Estados Unidos. Ao lado de sua banda, Hedwig conta sua história de vida e acompanha o antigo amante. Ele, inclusive, é um colega de banda responsável por roubar suas músicas.

Hairspray: Em Busca da Fama (2007)

Uma adolescente de Baltimore na década de 1960 é a protagonista do musical "Hairspray: Em Busca da Fama" (2007). Apaixonada por dança, Tracy Turnblad (Nikki Blonsky) se inscreve para participar de um programa local.

Após ser aceita no The Corny Collins Show, Tracy vira uma celebridade, ganhando popularidade o suficiente para terminar o reinado de Corny. Tracy ainda passa a lutar pelo coração do interesse amoroso da trama: Link Larkin (Zac Efron). O musical conta com John Travolta.

Minha Bela Dama (1964)

Em um dos filmes mais consagrados de Audrey Hepburn, "Minha Bela Dama" (1964) acompanha a trajetória de uma florista sendo convertida em dama. Tudo começa quando o esnobe intelectual Henry Higgins (Rex Harrison) aposta com um amigo que consegue transformar Eliza em uma dama.

No entanto, a tarefa começa a ser mais desafiadora do que Henry imagina.

La La Land: Cantando Estações (2016)

Uma história de amor entre Sebastian e Mia conduz o fio narrativo de "La La Land: Cantando Estações" (2019). Os dois se aproximam devido ao amor pela arte. Enquanto Sebastian deseja se tornar um pianista famoso, Mia quer ser uma atriz de sucesso.

Superando diversos desafios na competitiva cidade de Los Angeles, os dois buscam fazer o relacionamento dar certo. A trama fala sobre encontros e desencontros do amor, assim como os diferentes caminhos que a vida pode tomar.

O Fantasma da Ópera (2004)

Em um teatro de Paris, se esconde um "Fantasma" (Gerard Butler) desfigurado. A trama de "O Fantasma da Ópera" (2004) foca no encontro entre essa figura misteriosa e Christine (Emmy Rossum). A jovem é a cantora ideal para alcançar as próprias aspirações.

Para isso, acaba sendo ajudada pelo Fantasma, que se apaixona por ela. No entanto, o coração de Christine começa a bater forte pelo benfeitor das artes, Raoul (Patrick Wilson).

Os Miseráveis (2012)

O musical "Os Miseráveis" (2012) é inspirado no livro de mesmo nome, de Victor Hugo. A produção conta com diversos nomes conhecidos no elenco, como Hugh Jackman, Anne Hatthaway, Amanda Seyfried e Eddie Redmayne.

Ao longa da narrativa, o público acompanha o arco de redenção do ex-prisioneiro Jean Valjean. A trama é ambientada na França do século XIX e aborda a revolução francesa. A história carrega drama, segundas chances e romance.