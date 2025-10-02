Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Os 11 melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida

O Diário do Nordeste organizou uma lista com musicais diversos

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem de divulgação do filme Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001), para matéria sobre os melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida.
Legenda: "Moulin Rouge: Amor em Vermelho" é um filme com Nicole Kidman e Ewan McGregor
Foto: Divulgação

O desejo de dançar na chuva, cantar em campos verdejantes e viver um amor de verão na Grécia. Tudo isso pode ter influência de musicais que marcaram o cenário cultural, como "Cantando na Chuva" e "A Noviça Rebelde". Para os amantes do gênero, o Diário do Nordeste organizou uma lista com os 11 melhores musicais que merecem ser vistos pelo menos uma vez na vida. 

As obras são diversas, podendo ser mais leves e divertidas, como as histórias de amor, ou mais profundas e dramáticas, como ocorre em "Os Miseráveis" e "O Fantasma da Ópera". Algumas das obras possuem músicas marcantes, que conseguiram furar a bolha de fãs, como em "Mamma Mia!". 

O que são musicais?  

Os filmes musicais são as obras que combinam música, canções, diálogos e, em alguns casos, dança. Na narrativa, o conteúdo emocional é transmitido por meio da música, que atravessa toda a história.

Quais são os tipos musicais? 

Existem diversos tipos de musicais. Ainda que todos estejam inseridos na categoria com canções, alguns abordam temas mais profundos e complexos. Dentre alguns tipos, existem: 

  • Musicais de comédia: Focam na parte mais cômica da história, não trazendo tanto debates profundos sobre o desenvolvimento dos personagens. O filme "Escola de Rock" é um dos grandes exemplos;
  • Musicais de romance: Focam no romance da trama, como "A Star is Born" e "Grease";
  • Musicais de drama: O arco de desenvolvimento e superação dos personagens são os principais elementos da trama"Almost Famous", "Across the Universe" e "Hamilton" são exemplos;
  • Musicais épicos: Inspirados em grandes, dramáticas e marcantes histórias, são considerados musicais épicos obras como "Os Miseráveis" e "O Fantasma da Ópera".

Veja também

teaser image
Zoeira

Conheça 11 filmes cult que marcaram gerações e ainda merecem ser vistos

teaser image
Verso

Inventário de memórias: escritora mergulha em lembranças agridoces para retratar avó com Alzheimer

Do clássico ao contemporâneo: 11 melhores musicais de todos os tempos 

  • Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) 
  • Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001) 
  • Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (2018) 
  • A Noviça Rebelde (1965) 
  • Chicago (2002) 
  • Hedwig: Rock, Amor e Traição (2001) 
  • Hairspray: Em Busca da Fama (2007) 
  • Minha Bela Dama (1964) 
  • La La Land: Cantando Estações (2016) 
  • O Fantasma da Ópera (2004) 
  • Os Miseráveis (2012) 

Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) 

As danças e músicas de "Grease: Nos Tempos de Brilhantina" (1978) marcaram uma geração. Jovens passaram a se inspirar em John Travolta, enquanto as adolescentes sonhavam em ser como Sandy, interpretada por Olivia Newton-John. 

O musical é ambientado na Califórnia de 1959, quando a boa moça Sandy se apaixona pelo irresistível Danny. Os dois vivem um romance de verão e, de volta às aulas, percebem que são da mesma escola. 

Porém, integram grupos diferentes: Sandy faz parte das Pink Ladies, enquanto Danny é o líder da gangue dos T-Birds. Para ficarem juntos, precisam lidar com novas amizades e sentimentos conflitantes. 

Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001) 

Com músicas marcantes como "Your Song" e "El Tango de Roxanne", a produção "Moulin Rouge: Amor em Vermelho" (2001) encantou o público. O musical conta com Nicole Kidman e Ewan McGregor no papel principal. 

Na história, o poeta Christian, conhecido por sua ingenuidade, decide se mudar ao boêmio bairro Montmartre, em Paris. Lá, descobre a boate Moulin Rouge e se apaixona pela mais bela cortesã de Paris, Satine (Nicole Kidman).

Porém, ela está prometida para o Duque de Monroth (Richard Roxburgh). Os amantes começam a fazer o possível para ficarem juntos. 

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (2018) 

Continuação do musical "Mamma Mia!", o filme "Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo" (2018) vai acompanhar a história da jovem Donna na década de 1970. 

Na nova produção, o público descobre mais detalhes sobre como Donna conheceu Sam, Harry e Bill, os três pretendentes que podem ser pais de Sophie. 

O elenco junta nomes já consolidados na indústria cinematográfica, como Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Colin Firth e Stellan Skarsgard.

A Noviça Rebelde (1965) 

Vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção, "A Noviça Rebelde" (1965) se consagrou como um clássico ainda na época do lançamento. 

A história aborda o drama de uma noviça, interpretada por Julie Andrews, que tenta se adaptar às rígidas normas de um convento. No entanto, ela logo desiste da vida religiosa. Para ter um local onde morar, a jovem passa a trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp (Christopher Plummer). 

Sua atitude positiva leva a alegria de volta à casa do viúvo e de seus sete filhos. Nessa processo, acaba conquistando o coração de Von Trapp.

Chicago (2002) 

O musical "Chicago" (2002) gira em torno de Velma (Catherine Zeta-Jonas) e o advogado Billy Flynn (Richard Gere). Após Velma matar o marido, Billy é escolhido para defendê-la. 

Na prisão, Velma conhece a cantora Roxie (Renée Zellweger). Após o caso se transformar em um circo midiático, Velma e Roxie passam a competir pelo topo desse inusitado estrelato. 

Hedwig: Rock, Amor e Traição (2001) 

"Hedwig: Rock, Amor e Traição" é um filme musical de comédia de 2001. A produção estadunidense é dirigida e estrelada por John Cameron Mitchell.

Nele, uma cantora de punk rock queer de Berlim Oriental realiza uma turnê pelos Estados Unidos. Ao lado de sua banda, Hedwig conta sua história de vida e acompanha o antigo amante. Ele, inclusive, é um colega de banda responsável por roubar suas músicas.

Hairspray: Em Busca da Fama (2007) 

Uma adolescente de Baltimore na década de 1960 é a protagonista do musical "Hairspray: Em Busca da Fama" (2007). Apaixonada por dança, Tracy Turnblad (Nikki Blonsky) se inscreve para participar de um programa local. 

Após ser aceita no The Corny Collins Show, Tracy vira uma celebridade, ganhando popularidade o suficiente para terminar o reinado de Corny. Tracy ainda passa a lutar pelo coração do interesse amoroso da trama: Link Larkin (Zac Efron). O musical conta com John Travolta.

Minha Bela Dama (1964) 

Em um dos filmes mais consagrados de Audrey Hepburn, "Minha Bela Dama" (1964) acompanha a trajetória de uma florista sendo convertida em dama. Tudo começa quando o esnobe intelectual Henry Higgins (Rex Harrison) aposta com um amigo que consegue transformar Eliza em uma dama. 

No entanto, a tarefa começa a ser mais desafiadora do que Henry imagina. 

La La Land: Cantando Estações (2016) 

Uma história de amor entre Sebastian e Mia conduz o fio narrativo de "La La Land: Cantando Estações" (2019). Os dois se aproximam devido ao amor pela arte. Enquanto Sebastian deseja se tornar um pianista famoso, Mia quer ser uma atriz de sucesso. 

Superando diversos desafios na competitiva cidade de Los Angeles, os dois buscam fazer o relacionamento dar certo. A trama fala sobre encontros e desencontros do amor, assim como os diferentes caminhos que a vida pode tomar. 

O Fantasma da Ópera (2004) 

Em um teatro de Paris, se esconde um "Fantasma" (Gerard Butler) desfigurado. A trama de "O Fantasma da Ópera" (2004) foca no encontro entre essa figura misteriosa e Christine (Emmy Rossum). A jovem é a cantora ideal para alcançar as próprias aspirações. 

Para isso, acaba sendo ajudada pelo Fantasma, que se apaixona por ela. No entanto, o coração de Christine começa a bater forte pelo benfeitor das artes, Raoul (Patrick Wilson).

Os Miseráveis (2012) 

O musical "Os Miseráveis" (2012) é inspirado no livro de mesmo nome, de Victor Hugo. A produção conta com diversos nomes conhecidos no elenco, como Hugh Jackman, Anne Hatthaway, Amanda Seyfried e Eddie Redmayne.

Ao longa da narrativa, o público acompanha o arco de redenção do ex-prisioneiro Jean Valjean. A trama é ambientada na França do século XIX e aborda a revolução francesa. A história carrega drama, segundas chances e romance. 

Assuntos Relacionados
Homem com cabelo raspado e roupa roxa, fazendo uma expressão facial durante um debate, com fundo de estúdio e texto em destaque.
Zoeira

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta-feira (2). Resultado é apontado em enquete do Diário do Nordeste

Redação
Há 40 minutos
Imagem de divulgação do filme Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001), para matéria sobre os melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida.
Zoeira

Os 11 melhores musicais de todos os tempos para assistir pelo menos uma vez na vida

O Diário do Nordeste organizou uma lista com musicais diversos

Beatriz Rabelo
Há 45 minutos
Colagem mostra imagens de Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo, participantes de A Fazenda que disputam a segunda roça em 2 de outubro de 2025
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça?

Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo estão na segunda berlinda do programa, e um deles sai nesta noite dessa quinta-feira (2)

Redação
02 de Outubro de 2025
Rayane comemora a vitória na Prova do Fazendeiro
Zoeira

A Fazenda 17: Rayane vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Peoa se tornou fazendeira pela segunda vez na temporada

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem da Rayane Figliuzzi.
Zoeira

Rayane Figliuzzi lidera resultado da enquete da Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'

Até o início da noite desta quarta-feira (1º), a participante tinha 40,5% dos votos

Redação
01 de Outubro de 2025
Preta Gil faleceu em julho deste ano, aos 50 anos
Zoeira

Amiga de Preta Gil desmente venda de mansão da cantora por R$ 15 milhões

Residência no Joá chegou a aparecer em anúncios imobiliários

Redação
01 de Outubro de 2025
Gaby Spanic é uma das confinadas no reality show A Fazenda 17
Zoeira

Equipe de Gaby Spanic acionará Justiça contra Fernando Sampaio

Atriz venezuelana e ator protagonizaram discussão ao vivo durante formação da Roça

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem de Thaynara OG e carteira da Calvin Klein para matéria em que ela encontra carteira com bolão de dinheiro em avião com parada em Fortaleza.
Zoeira

Thaynara OG encontra carteira com bolão de dinheiro em avião em Fortaleza

No Instagram, afirmou que deixou a carteira com funcionários da companhia aérea, pois não tinha documentos

Redação
01 de Outubro de 2025
D4vd.
Zoeira

D4vd é removido do lollapalooza Brasil após caso de adolescente morta

Celeste Rivas teve o corpo encontrado em um carro registrado no nome do artista, com quem teria uma relação

Redação
01 de Outubro de 2025
Gracyanne mostrou o encontro com a ex-sogra ao chegar em casa
Zoeira

Gracyanne Barbosa recebe carinho da ex-sogra após alta hospitalar no RJ

Após cirurgia no joelho por lesão sofrida na “Dança dos Famosos”, musa fitness foi acolhida em casa por dona Teresinha, mãe de Belo

Redação
01 de Outubro de 2025
A briga entre Ludmilla, Brunna e Gabriel acabou se tornando pública
Zoeira

Entenda a briga entre Ludmilla, Brunna Gonçalves e Gabriel David

Polêmica começou após saída de Brunna do posto de musa da Beija-Flor e ganhou novos capítulos com trocas de acusações nas redes sociais

Redação
01 de Outubro de 2025
Foto apresenta palco do Lollapalooza Brasil 2025. Um grande público está presente na frente do palco
Zoeira

Lollapalooza 2026 anuncia line-up por dia e inicia venda de ingressos

O evento acontece no Autódromo de Interlagos em março

Redação
01 de Outubro de 2025
Foto de público assistindo show no Lollapalooza.
Zoeira

Conheça os headliners do Lollapalooza Brasil 2026

Festival ocorre em março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Odete foi às lágrimas com desabafo de Heleninha na primeira versão de
Zoeira

Heleninha fez Odete Roitman chorar na primeira versão de 'Vale Tudo'; relembre

Cena que mostrou a vilã fragilizada será retomada no remake escrito por Manuela Dias, agora com novos rumos para a trama

Redação
01 de Outubro de 2025
A casa, localizada em Itapema, tem 1.700 m² de área construída
Zoeira

Com ilha particular, mansão quadriplex é vendida por R$ 25 milhões em SC

Vídeo do corretor de imóveis mostra os detalhes da residência de alto luxo e chama atenção nas redes sociais

Redação
01 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller, participantes de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 1º de outubro de 2025
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da roça

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Rayane Figliuzzi, Walério Araújo, Duda Wendling e Renata Müller sentados em bancos da roça do reality show A Fazenda após formação de roça em 30 de setembro de 2025.
Zoeira

Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da segunda berlinda do reality show e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (1º)

Redação
01 de Outubro de 2025
Gilsinho, intérprete da Portela
Zoeira

Morre Gilsinho da Conceição, intérprete da Portela, aos 45 anos

Cantor faleceu após sofrer por complicações do procedimento

Redação
30 de Setembro de 2025
Heleninha leva Leonardo ao encontro de Afonso e Celina em 'Vale Tudo'; veja cenas
Zoeira

Heleninha leva Leonardo ao encontro de Afonso e Celina em 'Vale Tudo'; veja cenas

Ela reencontra o irmão após receber mensagem de Ana Clara que levou um tiro de Odete

Redação
30 de Setembro de 2025
'De Férias com Você' ganha primeiro teaser da Netflix
Zoeira

'De Férias com Você' ganha primeiro teaser da Netflix

Filme é inspirado no livro homônimo de Emily Henry, lançado pela editora Verus no Brasil

Beatriz Rabelo
30 de Setembro de 2025